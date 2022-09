A Venezia riapre domani il museo d'Arte Orientale

VENEZIA, 10 SET - Riapre, domani, il Museo d'Arte Orientale di Venezia, seguendo le disposizioni previste dal Dpcm del 17 maggio che in questi mesi hanno portato di nuovo il pubblico in numerosi musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo.

Sabato 12 settembre torneranno invece visitabili il Museo di Casa Romei a Ferrara, il Museo di Villa Brandi a Siena e l'Eremo di San Leonardo al lago a Monteriggioni (SI)

Nelle scorse settimane i visitatori sono tornati ad accedere al Museo nazionale degli strumenti musicali di Roma, alla Fortezza di Castruccio Castracani - Castello di Sarzanello a Sarzana, alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Gerace, al Museo nazionale di archeologia del mare a Caorle, al Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria" e all'area archeologica di Kainua a Marzabotto, alla Pinacoteca nazionale di Bologna, all'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (CH) e al Museo archeologico nazionale di Sarsina (FC).