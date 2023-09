Ventesimo anniversario dell'ordinazione episcopale di S.E. Mons. Claudio Maniago: una celebrazione di grazia e servizio

Vent'anni di Ministero episcopale: celebrazione del ventesimo anniversario di S.E. Mons. Claudio Maniago

Nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria, la comunità diocesana che è in Catanzaro-Squillace fa festa in onore della Madonna delle Grazie, venerata nel Santuario Diocesano di Torre di Ruggiero a lei dedicato.

In questo stesso giorno, inoltre, ricorre il XX anniversario dell'Ordinazione Episcopale di S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace.

Appuntamento, dunque, a venerdì 8 settembre, alle ore 10:30, presso il Santuario Diocesano “Santa Maria delle Grazie” di Torre di Ruggiero (CZ) per la celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Maniago.

Siamo tutti invitati ad unirci al nostro Arcivescovo per rendere grazie al Signore per il dono dell'Episcopato e affidiamo il suo ministero alla beata Vergine Maria, perché possa accompagnarlo e assisterlo nel suo servizio nella Chiesa e, in particolare, nella nostra Comunità Diocesana.