Verona-Napoli 0-2: La ricetta di Gattuso si conferma ancora una volta vincente

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat (84' Stepinski), Lazovic (84' Dimarco); Verre (77' Pessina), Zaccagni (70' Salcedo); Di Carmine (70' Pazzini). All Juric

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (67' Ghoulam); Allan (67' Ruiz), Demme (72' Lobotka), Zielinski; Politano (84' Lozano), Milik (72' Mertens), Insigne. All. Gattuso

Ammoniti: Faraoni (V), Koulibaly (N)

H. VERONA-NAPOLI 0-2 (Highlights)

38' Milik, 90' Lozano

Milik e Lozano, i gol di scorta

La ricetta di Gattuso si conferma ancora una volta vincente: questo Napoli punta sulla solidità difensiva, cerca di non farsi sorprendere e di colpire gli avversari alla distanza. A Verona le serate di festa post trionfo sulla Juve un po’ hanno pesato, perché qualche sbavatura dietro si è vista, ma la squadra di Juric ha avuto il peccato di non concretizzare le poche occasioni avute (soprattutto quelle di Verre e Di Carmine nel primo tempo, annullato dal Var un gol a Faraoni nel secondo per un fallo di mano di Zaccagni). Il Napoli invece è stato spietato: nel primo tempo ha colpito in una delle due occasioni create con Milik, nella ripresa ha chiuso i conti nel finale con Lozano. Per l’attaccante polacco è il 13° gol stagionale, il 10° in campionato, arrivato di testa su un preciso angolo calciato di sinistro da Politano. Per il Chucky invece potrebbe essere la partita della rinascita: anche lui ha segnato di testa su un angolo di Ghoulam, ritrovando quel sorriso che gli mancava da tempo. E la sua serata poteva diventare addirittura magica, ma in pieno recupero ha sprecato in maniera clamorosa un ottimo assist di Insigne per raddoppiare.

Toh, chi si rivede: Ghoulam!

Il rientro di Ghoulam è l’altra nota lieta della serata veronese: l’esterno algerino non giocava da otto mesi, ha trovato spazio nel finale al posto di Hysaj e potrebbe essere un rinforzo inatteso per il Napoli in questo rush finale di stagione. Gattuso, comunque, ha avuto conferme dai suoi fedelissimi: capitan Insigne ancora una volta fra i migliori (due occasioni fallite nel finale), la coppia centrale Koulibaly-Maksimovic sempre su ottimi livelli, Demme al solito direttore d’orchestra a centrocampo. Segnali di risveglio anche da Allan, che da tempo cerca di tornare ai suoi livelli. L’insolito calendario darà inevitabilmente spazio a tutti, Gattuso sta avendo segnali positivi dall'intera rosa: questo Napoli ora è una squadra vera.

