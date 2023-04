Verona sotto shock: marito e moglie uccisi a coltellate, figlio arrestato

Verona, marito e moglie uccisi in casa a coltellate. Arrestato il figlio. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato

Èstato arrestato il figlio dei coniugi trovati uccisi in un appartamento a Verona, nel quartiere nei Borgo Roma. Le vittime sono Giampaolo Turazza e Vilma Vezzaro, rispettivamente di 75 e 73 anni. La dinamica del delitto è tuttora in fase di ricostruzione da parte della Polizia.

I due coniugi sono stati trovati uccisi a coltellate nel loro appartamento nel quartiere di Borgo Roma, a Verona. La dinamica del delitto, secondo fonti della Questura, presenta aspetti ancora non chiari, sui quali gli investigatori continuano a lavorare. A dare l'allarme sulla scomparsa dei genitori che diceva di non sentire da giorni è stato il figlio 55enne della coppia che sarebbe anche stato sentito dai magistrati e poi fermato. Autorizzato lo spostamento delle salme, che sono state trasferite in obitorio.

Dai primi riscontri il delitto risalirebbe a ieri sera, ma è stato scoperto solo oggi. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato che è intervenuta con gli investigatori della Squadra mobile e i tecnici della Scientifica per una lunga serie di rilievi. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista. (Rai news)





