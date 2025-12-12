Verso Catanzaro-Avellino, Aquilani detta la linea: solidità, umiltà e continuità. (Video)

Tempo di lettura: ~3 min

Catanzaro-Avellino, Aquilani avvisa: “Serviranno umiltà, maturità e continuità”

Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida del Ceravolo: crescita mentale, solidità e attenzione ai dettagli

Alla vigilia di Catanzaro-Avellino, gara valida per la 16ª giornata di Serie B, mister Alberto Aquilani analizza il momento della sua squadra dopo l’ultimo risultato positivo, soffermandosi su crescita, maturità e approccio mentale. In Press Area, il tecnico giallorosso ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso, senza perdere di vista equilibrio e concentrazione.

Una vittoria che rafforza consapevolezza e fiducia

La settimana vissuta dal Catanzaro è stata caratterizzata da entusiasmo e lavoro intenso, frutto di una vittoria ottenuta contro un avversario di alto livello. Aquilani non ha dubbi:

affrontare una squadra con valori da big del campionato e rispondere con una prestazione solida sotto ogni aspetto rappresenta un segnale importante.

Secondo il tecnico, il momento chiave della gara è stato la capacità di restare dentro la partita anche sotto nel punteggio, senza arretrare né perdere coraggio. Una reazione che testimonia la crescita mentale del gruppo.

Continuità di prestazione e gestione dei momenti della gara

Aquilani evidenzia come la squadra abbia mostrato continuità, non solo nel secondo tempo ma anche nella fase iniziale del match precedente. Il Catanzaro ha saputo tenere botta sul piano fisico e tattico, cercando di indirizzare la partita verso condizioni favorevoli al proprio gioco.

Nel calcio, ricorda il tecnico, esistono sempre gli episodi e la presenza dell’avversario, ma ciò che conta è non perdere mai identità:

la squadra non si è mai abbassata, non ha arretrato di un metro e alla fine è stata premiata.

Maturità e “percezione del pericolo”: il vero salto di qualità

Uno dei concetti chiave ribaditi da Aquilani è la percezione del pericolo, elemento fondamentale nella crescita di una squadra.

Essere pronti anche all’errore, all’episodio negativo, significa saper leggere le partite con maggiore lucidità.

Il Catanzaro, in questo momento, sta migliorando proprio sotto questo aspetto:

un percorso che parte da lontano e che richiede ancora umiltà, lavoro quotidiano e concentrazione, senza abbassare la guardia.

Catanzaro-Avellino: una sfida tosta contro una neopromossa ambiziosa

Guardando alla partita contro l’Avellino, Aquilani si aspetta una gara difficile. Gli irpini, neopromossi ma ben organizzati, stanno disputando un buon campionato e possono contare su qualità individuali ed entusiasmo.

Per il Catanzaro sarà fondamentale preparare la gara nei dettagli, sapendo cosa mettere in campo contro qualsiasi avversario, mantenendo il controllo della partita e imponendo la propria idea di gioco.

Focus su Cisse: talento, sacrificio e crescita completa

Tra i singoli, Aquilani si sofferma su Cisse, giovane classe 2007 dal grande potenziale. Il tecnico ne apprezza il lavoro senza palla e l’attitudine al sacrificio, aspetti fondamentali nel calcio moderno.

Il percorso di crescita passa dalla completezza:

oggi non esistono più giocatori solo bravi con la palla o solo in fase difensiva. Cisse sta maturando, ascolta e cresce, ma resta pur sempre un ragazzo di 18 anni, da tutelare senza pressioni eccessive.

Per il Catanzaro, però, è già un calciatore molto importante.

Video Integrale. AQUILANI ALLA VIGILIA DI CATANZARO-AVELLINO