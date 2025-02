Verso La 27esima giornata. Cosenza-Palermo, Mister Dionisi: "È il momento di vincere" (Video)

Cosenza-Palermo: la conferenza di Mister Dionisi





La 27esima giornata di Serie B mette di fronte Cosenza e Palermo in un match cruciale per entrambe le squadre. Il Palermo di Alessio Dionisi arriva da un periodo complicato, con una serie di risultati altalenanti che hanno acceso il dibattito sulla gestione del tecnico. In conferenza stampa, Dionisi ha affrontato i temi principali della sfida, sottolineando la necessità di una reazione immediata.





"È il momento di vincere"





Il tecnico rosanero non ha nascosto la pressione che grava sulla squadra: "Sappiamo che mancano le vittorie, non è l'inizio del girone di ritorno che avremmo voluto. Abbiamo vinto solo due partite nel 2025 e ora è il momento di cambiare marcia". Dionisi ha insistito sull'importanza delle motivazioni e dell'atteggiamento: "Non conta solo la tattica e la tecnica, ma anche la volontà. Dobbiamo pareggiare l'intensità dell'avversario, che arriverà alla gara con grande determinazione".





Le difficoltà in difesa e le possibili soluzioni





Uno dei temi caldi riguarda le defezioni in difesa. "Abbiamo alcune assenze, tra squalificati e infortunati, ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo qualità per sopperire a qualsiasi mancanza", ha dichiarato il tecnico. Sulle possibili soluzioni tattiche, Dionisi ha lasciato aperte diverse opzioni: "Ci sono giocatori duttili che possono adattarsi a ruoli diversi. Non escludo un cambio di modulo, ma valuteremo fino all'ultimo".





I numeri del Palermo e l'obiettivo playoff





Con una media punti di 1.2 a partita, il Palermo deve alzare il rendimento per restare agganciato alla zona playoff. "Per arrivare a quota 50 punti dobbiamo aumentare il nostro ritmo. Abbiamo le qualità per farlo, ma servono i risultati", ha affermato Dionisi. L'allenatore ha poi sottolineato il contributo dei nuovi acquisti: "Magnani, Audero e gli altri innesti stanno dando il loro apporto. Ora dobbiamo trovare continuità".





La pressione esterna e il ruolo della società





La situazione del Palermo ha acceso il dibattito tra tifosi e stampa, ma Dionisi ha respinto le letture troppo pessimistiche: "Capisco le critiche, ma dobbiamo essere costruttivi. La società ci sostiene e i dirigenti di Manchester hanno sempre mandato messaggi positivi. Non dobbiamo guardare indietro, ma lavorare per migliorare ogni giorno".





Il Cosenza, un avversario ostico





Il Cosenza, nonostante l'ultima posizione in classifica (complicata dalla penalizzazione), in casa ha ottenuto risultati importanti. "È una squadra che concede poco e che ha più punti sul campo di quanto dica la classifica", ha avvertito Dionisi. "Dovremo essere pronti a una partita sporca, combattuta, su un campo difficile. Serviranno carattere e mentalità".





Gol dai centrocampisti e il ruolo del tiro da fuori





Negli ultimi match, il Palermo ha trovato reti preziose dai centrocampisti, un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo. "Abbiamo giocatori che possono colpire da fuori area e dobbiamo sfruttarlo di più", ha detto Dionisi. "Non possiamo sempre cercare il fraseggio, dobbiamo essere più concreti".





Un Palermo in cerca di risposte





Il match contro il Cosenza sarà un crocevia per il Palermo e per lo stesso Dionisi, che ha ribadito la sua fiducia nella squadra. "Non voglio trasmettere ansia, ma determinazione. Dobbiamo essere pronti a lottare su ogni pallone. Questa squadra ha più potenziale di quanto abbia mostrato finora, sta a noi dimostrarlo sul campo".





Il verdetto, come sempre, arriverà dal campo.