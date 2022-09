Mons. Giuseppe Satriano, troppi attentati, 'ci stanno bruciando'

Vescovo Calabria, troppi attentati, ci stanno bruciando". Presule Rossano-Cariati: fermatevi e ritornate sui vostri passi

CORIGLIANO ROSSANO (CS), 2 MAG - Nel messaggio mons. Satriano aggiunge: "'Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, certo non dimenticherò. In quel giorno - oracolo del Signore - cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento…" (Amos 8, 4.9)'. È la Sacra Scrittura - sostiene ancora l'arcivescovo - a denunciare con forza che chi semina vento, raccoglie tempesta. Pertanto, desidero attestare la mia vicinanza a tutti coloro che hanno subito tali attentati e alle forze dell'ordine che, su questo fronte, sono sempre pronte a mettere in gioco la propria vita.



Gli episodi, non più isolati, stanno assumendo i contorni di un fenomeno che si espande, in un territorio che è già martoriato e sopraffatto da una infinità di problemi, e che meriterebbe, invece, di essere tutelato, incoraggiato e accompagnato verso traguardi di civiltà e di progresso concreto". "La nostra comunità, che è impegnata con dignità ad affrontare questo terribile momento di pandemia - sottolinea ancora il pastore della Diocesi di Corigliano Rossano - ha bisogno del sostegno e della vigilanza indispensabile di tutte le Istituzioni. Con la chiusura del Tribunale, il nostro è diventato un territorio di frontiera in cui la sola forza dei cittadini non basta a fermare questi atti ignominiosi, che offendono e sporcano la nostra storia e la nostra tradizione.



Faccio appello alla coscienza di ciascuno e al senso civico di ogni cittadino perché si possa, insieme alle Istituzioni preposte, prendere posizione, organizzarsi e denunciare chi cerca di intimidire e paralizzare il desiderio di un riscatto sociale. Solo così potremo coltivare semi di speranza che fruttifichino rinnovate opportunità di vita per i nostri figli". "Esorto me e tutti noi - conclude mons. Satriano - a non cadere in quella banalità del male a cui il silenzio dei giusti può spesso condurre, legittimando illegalità e criminalità. Dovremmo trovare la forza di riscrivere le regole del vivere sociale, liberando questa nostra terra da tumori così devastanti, partendo da una rinnovata capacità di essere comunità civile, guardando non solo ai nostri miseri interessi, ma al bene comune di tutti".