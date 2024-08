Viabilità cittadina. Al via i lavori di asfalto di via carlo v, via Marincola Pistoia e un tratto di via Cilea

CATANZARO - A far data da martedì prossimo 27 agosto, si avvieranno i lavori di rifacimento dell’asfalto sulle strade: Via Carlo V, via Marincola Pistoia e un tratto di via Cilea.

L’Amministrazione Comunale si è interfacciata con l’Enel – che ha recentemente effettuato importanti lavori sulle predette strade – affinché, dopo i naturali disagi dovuti agli scavi, le strade tornino ad essere sicure e regolarmente percorribili. I lavori non saranno quindi semplici rattoppi o parziali rifacimenti ma riguarderanno l’intera carreggiata.

Il Comando di Polizia Locale ha studiato le modalità operative per i lavori con l’obiettivo di limitare al massimo difficoltà di circolazione e blocchi al traffico veicolare.

Il programma che si attuerà è impostato su mezza carreggiata per poter consentire, salvo quando la strada restringe notevolmente, il continuo e regolare transito su una fila; per forza maggiore, ci sarà il divieto di sosta ambo i lati sulle strade oggetto dei lavori.

Nello specifico questo sarà il programma:

VIA CARLO V (secondo tratto da innesto bretella proveniente dal Ponte Bisantis) – VIA MARINCOLA PISTOIA (tratto da Porta di Marea a Via Cilea) – VIA CILEA (il primo tratto per circa 100 metri) saranno interessate dai lavori da martedì 27 agosto a venerdì 30 agosto nella fascia oraria 07:00 – 18:00.

Durante i suddetti giorni, per consentire i lavori, non si potrà parcheggiare ambo i lati, appunto perché mezza carreggiata sarà chiusa con i mezzi dell’impresa che rimuoverà il vecchio asfalto e collocherà il nuovo, per poi invertire e passare a lavorare all’altra metà di carreggiata, quindi il transito sarà sempre garantito alterandolo a volte lungo il margine destro ed altre volte lungo quello sinistro.

VIA MARINCOLA PISTOIA (tutta fino alla fine incrocio Via della Stazione)

da lunedì 2 settembre a giovedì 5 settembre nella fascia oraria 07:00 – 18:00.

Anche qui, durante i lavori non si potrà parcheggiare ambo i lati, metà carreggiata sarà chiusa per rimuovere il vecchio asfalto e mettere il nuovo, per poi invertire e passare all’altra mezza carreggiata.

Durante l’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione Comunale chiede la cortese collaborazione dei cittadini, in particolare dei residenti a non sostare nella fascia oraria 07:00 – 18:00.