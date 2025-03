Viabilità in Calabria: 3,8 miliardi di investimenti per la SS 106

CATANZARO, 20 MAR. - Incontro al Mit tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l'amministratore delegato di Anas S.p.A Andrea Gemme, e il nuovo commissario straordinario per la "Riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica" Francesco Caporaso.

"Al centro del colloquio - è scritto in una nota del Mit - gli importanti investimenti e i progetti per il territorio calabrese, per modernizzare la viabilità e migliorare i collegamenti, anche con il progetto del Ponte sullo Stretto, per un importo totale di circa 3 miliardi e 800 mila euro."

In particolare, nell'ambito del progetto di sviluppo e riqualificazione della Strada Statale 106 Jonica che collega Reggio Calabria a Taranto, uno snodo strategico per il Sud Italia, Anas procederà entro il 2 aprile alla pubblicazione del bando di gara per l'appalto integrato dei due lotti della tratta Sibari-Corigliano Rossano, mediante procedura aperta, per un importo di circa un miliardo e 300 milioni di euro.

L'intervento rientra nel più ampio progetto di sviluppo e riqualificazione della SS 106 per un totale di 82 km, in variante e a carreggiate separate, che comprende anche la tratta Catanzaro-Crotone per un importo totale, come detto, di circa 3,8 miliardi di euro.

Per questa tratta, Catanzaro-Crotone, prosegue la nota, un lotto risulta già appaltato (valore 346 milioni) e altri cinque lotti, per un investimento di circa due miliardi e 200 milioni di euro, saranno aggiudicati entro maggio prossimo.

Il tratto Sibari-Corigliano, inoltre, fa parte degli interventi oggetto di commissariamento governativo, affidati al commissario Caporaso. Nel dettaglio, specifica il Mit, riguarda la realizzazione di una variante in nuova sede alla SS106 con un tracciato di Categoria stradale B extraurbana principale, doppia carreggiata, per una estensione di circa 32 km, 9 svincoli, 28 viadotti per un totale di circa 4,5 chilometri e una galleria artificiale di circa 1,3 km nel territorio di Corigliano Rossano (Cosenza).

"Grande soddisfazione del ministro Salvini per questi investimenti strategici che, dopo anni di attese, miglioreranno la viabilità della Calabria e i collegamenti con le altre regioni" conclude il Mit.