Viabilità: Anas, via a progetto Catanzaro-Crotone in 30 minuti

CATANZARO, 08 GIU - Si è tenuto oggi nella sede della Provincia di Catanzaro l'incontro con i Sindaci dei comuni interessati dal progetto della nuova strada di collegamento Catanzaro-Crotone.

Alla riunione hanno preso parte il presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo, il delegato per il presidente della Provincia di Crotone Francesco Coco, Fabio Pisciuneri, responsabile Servizio Trasporti, Mobilità e Sicurezza Stradale della provincia di Crotone, i sindaci di Andali, Belcastro, Cerva, Cropani, Crotone, Cutro, Marcedusa, Mesoraca, Roccabernarda, Sellia Marina, Sersale, Simeri Crichi, Soveria Mannelli e per Anas il responsabile Area nuove opere struttura territoriale Calabria Silvio Canalella.



Il responsabile Anas, è scritto in una nota dell'Azienda, "nel corso dell'incontro, ha illustrato il tracciato proposto dagli Enti ed oggetto di specifica delibera comunale da parte di tutti i comuni interessati, i quali avevano espressamente richiesto alla Regione di superare la fase di dibattito pubblico, al fine di snellire ed accelerare le fasi di realizzazione dell'opera.



Originato dalle istanze del territorio e 'ingegnerizzato', il tracciato, che sarà sviluppato e verificato da Anas nell'ambito del progetto di fattibilità in corso di redazione, riguarda l'itinerario in variante in nuova sede Catanzaro-Crotone, dallo svincolo di Simeri Crichi della strada statale 106 'Jonica' Var A allo svincolo Passovecchio della statale 106.



I sindaci interessati dalla variante hanno condiviso la soluzione progettuale consapevoli dell'importanza per il territorio poiché una volta che la nuova opera verrà realizzata, ridurrà i tempi di percorrenza per raggiungere i due capoluoghi di Catanzaro e Crotone e collegherà più facilmente i comuni montani e costieri alle principali vie di comunicazione e alle infrastrutture di trasporto principali, oltre che ottenere un sensibile miglioramento degli standard di sicurezza".



"Gli Amministratori locali - conclude la nota - hanno voluto ringraziare Anas per il percorso di condivisione del progetto prima della convocazione della conferenza di servizi e per aver accolto e recepito le richieste dei territori".