Viabilità difficile e scuole chiuse lunedì e martedì, l'ordinanza verrà firmata nel corso della mattinata a Montenero di Bisaccia.

Viabilità difficile e scuole chiuse da domani Strade chiuse o a senso alternato a Montenero di Bisaccia. A Casacalenda scuole chiuse lunedì 23 e martedì 24 per consentire il ripristino della viabilità in sicurezza. Treni sospesi tra Campobasso e Termoli

Difficoltà a Casacalenda a causa della neve. Grossi cumuli a bordo strada. La sindaca Sabrina Lallitto ha così deciso, per sicurezza, di ordinare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici scolastici per lunedì 23 e martedì 24 gennaio. L'ordinanza verrà firmata nel corso della mattinata.

“Da noi arrivano anche dei bambini molto piccoli, da fuori paese, con i pulmini e vogliamo che il trasporto sia in totale sicurezza - afferma la sindaca Lallitto - ecco perché preferisco che tornino qualche giorno più tardi, piuttosto che rischiare. Stiamo provvedendo alla pulizia delle strade, ma ci sono molti cumuli di neve”.

Diverse le criticità anche nel comune di Montenero di Bisaccia, sia per quanto riguarda la viabilità che sull'illuminazione pubblica, a causa del maltempo e della mareggiata che ha colpito la costa. L'amministrazione, insieme con le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione.

Si legge su un post Facebook del Comune:

"Sulla S.P. 13, al Km 7,6 in uscita da Montenero, poco dopo l’incrocio per Tavenna, è stato riscontrato un problema di stabilità su un tratto stradale dove è situato un ponticello e un muretto posto al lato della carreggiata: sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, con i Carabinieri e il sindaco Simona Contucci, che hanno atteso il personale della Provincia di Campobasso per verificare l’effettiva entità del problema. Al momento sul tratto di strada indicato si procede a senso unico alternato, ma la Provincia di Campobasso invita gli automobilisti alla prudenza su tutto il percorso della S.P. 13 che collega Montenero di Bisaccia a Palata e Tavenna.

È stata poi interdetta al traffico la scorciatoia che collega il centro abitato di Via D’Annunzio (zona grotte) alla C.da Colle Sant’Antonio e alla S.P. 13 (verso la zona dell’ex frantoio Monturano), a causa della presenza di acqua e fango nella parte più a valle della strada.

La forte mareggiata della notte scorsa ha inoltre provocato ingenti danni al muretto che separa la spiaggia dal percorso pedonale della Marina di Montenero di Bisaccia, riversando sulla “passeggiata” pietre e tronchi d’albero; nell’area della Marina ci sono stati anche diversi allagamenti.

A causa delle temperature piuttosto basse previste per la prossima notte, infine, è stato deciso di spargere il sale su alcune arterie viarie, mentre resterà chiuso in via precauzionale il tratto di Viale Europa che dalla traversa di Via D’Annunzio scende verso la S.P. 163, in zona bivio.

Resta sospesa fino alla mattina di lunedì 23 gennaio la circolazione ferroviaria sulla linea Campobasso-Termoli, interrotta dalle ore 6:00 a causa delle abbondanti nevicate.

Rete Ferroviaria Italiana ha attivato i presidi operativi per il monitoraggio della linea. E' stato attivato il servizio di bus sostitutivi. Maggiori dettagli sul programma completo è disponibile nelle stazioni ferroviarie e sui siti internet di RFI e Trenitalia.