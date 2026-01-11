Viadotto Bisantis chiuso al traffico: uomo in bilico sulle barriere, attimi di tensione a Catanzaro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Viadotto Bisantis bloccato a Catanzaro: uomo in bilico, traffico paralizzato e intervento delle forze dell’ordine

Momenti di paura sul ponte simbolo della città: massima allerta e dialogo per evitare il peggio

Momenti di forte apprensione a Catanzaro nella mattinata odierna lungo il Viadotto Bisantis, uno dei collegamenti più importanti e riconoscibili della città. Il blocco totale del traffico si è reso necessario dopo la segnalazione della presenza di un uomo in bilico sulle barriere metalliche di protezione, in una posizione estremamente pericolosa.

La scena ha fatto temere sin da subito un possibile gesto estremo: l’uomo risultava aggrappato a un palo della struttura di sicurezza del viadotto, esposto al vuoto e in evidente difficoltà.

Intervento immediato di Polizia e Polizia Locale

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute tempestivamente le Volanti della Polizia di Stato e la Polizia Locale, che hanno provveduto a chiudere il traffico in entrambe le direzioni. La decisione ha causato code e rallentamenti nelle strade limitrofe, ma si è resa indispensabile per garantire la sicurezza di automobilisti, pedoni e operatori impegnati nell’emergenza.

L’area è stata completamente isolata, evitando l’avvicinamento di curiosi e passanti che avrebbero potuto aggravare una situazione già estremamente delicata.

Mediazione e dialogo: ore decisive per salvare una vita

Gli agenti hanno avviato una complessa attività di mediazione, mantenendo un contatto costante con l’uomo. Il dialogo, condotto con grande professionalità e cautela, ha avuto come obiettivo principale quello di convincerlo a desistere e ad allontanarsi dalla barriera in condizioni di sicurezza.

Situazioni di questo tipo richiedono sangue freddo, competenza e sensibilità, elementi fondamentali per tutelare la vita della persona coinvolta e riportare gradualmente la normalità in un’area strategica della città.

Viadotto Bisantis: un’arteria vitale per la città

Il Viadotto Bisantis, noto anche come ponte Morandi, rappresenta un nodo cruciale della viabilità urbana. Collega il centro cittadino a diversi quartieri e ogni interruzione della circolazione su questo asse produce ripercussioni immediate sul traffico di Catanzaro.

Proprio per questo, episodi come quello odierno evidenziano non solo la fragilità delle situazioni di emergenza, ma anche l’importanza di interventi rapidi e coordinati per ridurre i disagi e garantire la sicurezza collettiva.