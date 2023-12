Viaggio letterario nella Taranto antica tra filosofi e poeti

Mercoledì 13 il reading dell’attore Ettore Bassi, ad ingresso gratuito, nella Concattedrale.

Un luogo ricco di fascino per un viaggio altrettanto suggestivo. Mercoledì 13 dicembre la Concattedrale di Taranto, progettata da Gio Ponti, ospita il reading letterario dell’attore Ettore Bassi. Le letture attraverseranno la Taras fondata dai greci e la Tarentum con la conquista romana. Protagonisti saranno gli scritti di storici e geografi come Antioco e Strabone, di filosofi come Archita e Platone, ma anche poeti (tra tutti, Virgilio e Orazio) e commediografi (Gneo Nevio).

Al noto attore televisivo, teatrale e cinematografico di origini baresi Ettore Bassi è affidata la narrazione attraverso frammenti di brani più o meno conosciuti che raccontano la Taranto di un tempo. Dalla fondazione della polis alla sua magnificenza, ma anche lo splendore raggiunto durante il governo di Archita, la democrazia e la ricchezza culturale. Le letture saranno scandite dall’arpa di Gabriella Russo.

Lo spettacolo, con inizio alle 21, è in programma nella Concattedrale Gran Madre di Dio ad ingresso gratuito. Ad anticipare il reading, alle ore 20:30, ci sarà la lectio magistralis “La figura del Geometra tra Storia e Mito” a cura della guida turistica Francesco Franchini.

L’iniziativa rientra nell’ampio programma della seconda edizione di Geometrie Urbane, manifestazione del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Taranto, con il patrocinio del Comune di Taranto, la partnership di Confcommercio Taranto e l’organizzazione di ArchiTa Festival.