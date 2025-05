Cibi scaduti e irregolarità: sequestri in uno stabilimento dolciario nel Vibonese

Tempo di lettura: ~2 min

Vibo Valentia, sequestri in uno stabilimento dolciario delle Preserre: cibi scaduti e gravi irregolarità ambientali

Preserre Vibonesi (VV) – Maxi operazione interforze in uno stabilimento dell’industria dolciaria situato nelle Preserre Vibonesi, dove i militari dell’Arma dei Carabinieri, insieme agli ispettori dell’Arpacal e della Capitaneria di Porto di Vibo Marina, hanno scoperto una lunga serie di violazioni igienico-sanitarie e ambientali. Il bilancio dell’operazione è pesante: oltre 4.400 chili di alimenti sequestrati, sanzioni amministrative per oltre 6.000 euro, la sospensione parziale della linea produttiva e il sequestro di sei forni industriali.

Controlli mirati e presenza massiccia delle forze dell’ordine

Il blitz, condotto con il supporto dei Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del Nucleo Tutela Forestale e Agroalimentare di Reggio Calabria e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Vibo Valentia, ha permesso di far luce su una realtà produttiva gravemente non conforme agli standard previsti dalla legge.

Sequestrati alimenti scaduti e conservati in modo improprio

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, oltre 4 tonnellate di prodotti dolciari – per un valore stimato di 18.000 euro – risultavano scaduti o conservati in ambienti non idonei. L’intero deposito in cui erano stoccati è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Etichette irregolari e assenza di peso netto: scattano le sanzioni

Durante l’ispezione, sono state contestate irregolarità sull’etichettatura di circa 300 confezioni, con sanzioni amministrative per 4.000 euro. Ulteriori 130 prodotti privi dell’indicazione del peso netto sono stati anch’essi sequestrati, con una sanzione aggiuntiva di 2.000 euro.

Violazioni ambientali: forni sequestrati e scarichi abusivi

Ma le criticità non si fermano agli alimenti. L’indagine ha evidenziato anche la totale assenza di autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. A seguito di ciò, sono stati sequestrati sei forni dell’intera linea di panificazione, con concessione d’uso temporanea. In aggiunta, sono state riscontrate la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti e la gestione illecita degli scarichi di acque reflue, in violazione alla normativa ambientale vigente.

Sicurezza alimentare e ambiente: una questione di legalità e tutela

Il caso, che ha scosso l’intera comunità delle Preserre, mette ancora una volta in evidenza quanto sia fondamentale garantire la sicurezza alimentare e la tutela ambientale, soprattutto in settori delicati come quello agroalimentare. Le autorità fanno sapere che le indagini sono ancora in corso e potrebbero emergere ulteriori responsabilità.

