Vice Presidente Giusy Iemma guida dibattito sull'adolescenza e il disagio giovanile a Catanzaro

CATANZARO. Il disagio giovanile è un tema molto attuale e importante che riguarda tutti noi. Il vice presidente Giusy Iemma, insieme ad Antonio Marziale, Guido De Caro, e Raiola Giuseppe, hanno recentemente tenuto un importante dibattito sulla questione a Catanzaro. L'incontro ha messo in luce la necessità di una maggiore consapevolezza e attenzione nei confronti dei giovani che, spesso, si trovano in situazioni di difficoltà e disagio.

Il dibattito ha permesso di viaggiare nel mondo degli adolescenti, un mondo che per molti versi rimane ancora sconosciuto e poco compreso. Grazie agli autorevoli interventi dei partecipanti, si è potuta restituire una dimensione misconosciuta del disagio giovanile e scuotere le coscienze di tutti i presenti.

Il messaggio principale che è emerso dal dibattito è che dobbiamo fare di più per i giovani e lavorare in sinergia. È necessario istituire una rete che sia espressione di una comunità adulta responsabile, che si occupi in modo adeguato dei giovani, consolidando rapporti sociali, restituendo stimoli ed opportunità e aiutando i nostri giovani a credere in un futuro possibile ed abitabile.

La presenza di numerose e qualificate personalità ha arricchito il dibattito e reso possibile un confronto costruttivo e proficuo. È importante che ognuno di noi faccia la propria parte per creare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo dei giovani. Solo così potremo costruire un futuro migliore per tutti.