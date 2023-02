CO.NA.PO. "Esclusione delle Forze dell'Ordine dalla nuova circolare tariffaria: comunicazione ufficiale del CONAPO VV.F."

CATANZARO, 14 FEB - Informiamo con estrema soddisfazione della richiesta del conapo VV.F, circa l'esclusione dalla nuova circolare di regolamentazione “DISCIPLINARE PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE FORZE DELL’ORDINE ART. 7 L.R. 35/2015 “ che cita all’ “Art. 1. Oggetto e finalità :

1. Il presente disciplinare ha per oggetto l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 7 della Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35, che, nei limiti delle risorse disponibili, riconosce il diritto all'agevolazione tariffaria in misura massima dell'ottanta per cento sui servizi di trasporto pubblico locale regionale in favore degli appartenenti:

a) alla Polizia di Stato;

b) all'Arma dei Carabinieri;

c) al Corpo della Guardia di Finanza;

d) alla Polizia Penitenziaria.

discriminazione che il sindacato CONAPO aveva prontamente segnalato alla Regione Calabria con l'allegato comunicato stampa del 2 aprile 2019.

Finalmente dopo svariate interlocuzioni con il consigliere Regionale Antonio Montuoro, presidente della Commissione Bilancio, - *dichiara il Segretario Regionale CONAPO Massimo CONFORTI* - lo stesso ha presentato una proposta di legge regionale, contenente la finalità di estendere anche ai Vigili del Fuoco le agevolazioni previste dalla legge 35/2015.

La finalità rappresenta un ulteriore dovuto riconoscimento agli appartenenti al CNVVF da parte delle amministrazioni locali che ancora una volta hanno, per tramite di un loro rappresentante, supportato e sostenuto quanto abbiamo ritenuto doveroso segnalare a tutela di chi giornalmente presta la propria opera a tutela della pubblica e privata incolumità.

il Conapo VV.F Calabria ringraziando il consigliere regionale Montuoro vigilerà affinchè la proposta diventi parte integrante della legge.

il Segretario Regionale CONAPO

Massimo CONFORTI