Vigilia Catanzaro-Cosenza, un muro giallorosso a Giovino per dare ulteriore carica alla squadra in vista del derby

Non meno di 2000 i tifosi presenti al Giovino training center dove il Catanzaro ha preparato il match con il Cosenza.

Data l’importanza che il derby riveste per l’intero ambiente giallorosso i sostenitori delle Aquile non hanno fatto mancare il loro apporto per incitare e caricare ancor di più la squadra.

Un muro giallorosso ha accolto la squadra con i classici fumogeni e vessilli a conferma di quanto il tifo organizzato sia sempre vicino ai loro beniamini.

Di seguito il discorso che i tifosi hanno rivolto alla squadra:

“Avete capito l’importanza della partita, quanto avete sbagliato all’andata e quello è un discorso chiuso. Ci preme dire solamente una cosa: condannarli veramente a quello che si meritano (il Cosenza) sportivamente senza fallimenti o cose del genere. Noi siamo qui grazie a voi, al nostro magnifico presidente e al nostro popolo. Il nostro sostegno sarà incondizionato. Ci fidiamo di voi, siete i nostri idoli, state facendo qualcosa di meraviglioso.”

Foto US Catanzaro

UC73 al Poligiovino verso CATANZARO - COSENZA

Maurizio Martino