Vilnius, vertice NATO. L’Ucraina al centro delle discussioni

La capitale della Lituania, accoglie per due giorni a partire da oggi martedì 11 luglio i capi di Stato e di governo dei 31 paesi della NATO. All'ordine del giorno: il rafforzamento del sistema militare dell'Alleanza, l'aumento delle spese, l'adesione della Svezia, dopo la fine del blocco turco e soprattutto la guerra in Ucraina.

A cinquecentotre giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky. consapevole del fatto che il suo Paese non potrà aderire alla NATO prima della fine della guerra con la Russia, chiede “un segnale molto chiaro e comprensibile al vertice di Vilnius”. “L'Ucraina merita di far parte dell'Alleanza.” - ha insistito il presidente ucraino in un messaggio su Telegram - “Non ora perché ora è guerra, ma serve un segnale chiaro e questo segnale serve adesso".

La NATO traccerà un "percorso di riforme" per l'Ucraina in modo che possa aderire all'Alleanza atlantica, ma senza un "calendario", ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. "Un percorso di riforme per l'Ucraina sarà tracciato ma non posso dare un calendario", ha dichiarato ai giornalisti al vertice di Vilnius, annunciando anche un incontro per domani mercoledì 12 luglio tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo ucraino Zelensky.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato ai giornalisti che si sta lavorando alla formulazione positiva del comunicato finale del vertice verso l'adesione all'Alleanza atlantica: "L'Ucraina si è avvicinata molto di più alla Nato, e questo dovrebbe riflettersi in tutte le decisioni dell'Alleanza".

Altresì l'adesione della Svezia sarà uno dei temi cardine dell'ordine del giorno. Jens Stoltenberg ha annunciato la fine della situazione di stallo tra Svezia e Turchia, dopo un incontro trilaterale con il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nel corso di una conferenza stampa, ha affermato che «il presidente Erdogan ha accettato di portare avanti il protocollo per l'adesione della Svezia al parlamento nazionale il prima possibile, e di lavorare a stretto contatto con lui per garantirne la ratifica» .

Altro tema importante di questo vertice: è "rafforzare la deterrenza e l'assetto difensivo della NATO", ha precisato il Segretario Generale dell'Alleanza. Ciò comporterà in particolare “l'istituzione di nuovi piani regionali di difesa e un nuovo modello di forze, che prevede l'assegnazione di un maggior numero di soldati” .