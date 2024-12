Vincent Bohanan e The Sound Of Victory, da New York Stasera al museo di Rggio, domani al Due Mari di Maida. Domani in Piazza Italia a Reggio anche l’orchestra Italiana!

Dopo il grande successo del live di Sergio Cammariere, prosegue questa sera alle ore 18:00 “Museo in Fest” al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con il concerto di Vincent Bohanan & The Sound of Victory, il più grande gruppo Gospel dell’area metropolitana newyorchese, da Brooklyn al Bronx, tra i più prestigiosi al mondo. Esauriti in poche ore i posti disponibili in Piazza Orsi. All’originale festival nel Museo dei Bronzi di Riace voluto dal direttore del MArRC Fabrizio Sudano, con la direzione artistica di Ruggero Pegna, Vincent Bohanan arriva con una spettacolare formazione di 13 elementi. Negli anni, il Coro di Bohanan ha condiviso il palcoscenico con artisti come Cece Winans, Mariah Carey, Rev. Hezekiah Walker, per citarne alcuni. Spesso primo nella Billboard’s Single’s Chart, ogni anno è puntualmente nominato agli Stellar Awards, come “Choir Of The Year”. Il loro repertorio propone un gospel influenzato da sonorità afroamericane, rhytm&blues e soul, unendo spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere.

Dopo Reggio, Vincent Bohanan e The Sound of Victory porteranno la loro musica per il secondo e ultimo concerto in Calabria domani sera alle ore 18:00 nell’Area Concerti interna del Centro Due Mari di Maida, ad ingresso libero.

Confermati, intanto, altri appuntamenti reggini predisposti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria: domani sera nella centralissima e accogliente Piazza Italia si terrà il concerto della Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore, con la storica formazione al gran completo. Il concerto della Nuova Orchestra Italiana è un omaggio alla Canzone Napoletana. Nel repertorio i classici dell’Orchestra, come “Voce ‘e notte”, “Torna a Surriento””, “Era de Maggio”, “’O paese d’ ‘o sole”, e tutti i loro grandi successi, come “Luna rossa”, “Come facette mammeta”, “O sarracino”, che li hanno portati per trent’anni sui palchi di tutto il mondo. Poi, ancora brani come “Cocorito”, “Aumm aumm”, “Terùn Terùn”, in cui l’intera Orchestra trascina, da sempre, il pubblico con la propria originale e caratteristica verve. E ancora “Pigliate ‘na pastiglia” e “Maruzzella” e tante altre sorprese. La formazione, quella originale e storica che ha creato Renzo Arbore 30 anni fa, è di 14 talentuosi musicisti “all stars”: l’appassionato canto di Gianni Conte, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, quella etnica di Mariano Caiano, i virtuosismi vocali e percussivi di Giovanni Imparato, la direzione orchestrale e il pianoforte e la voce di Massimo Volpe, le chitarre e le voci di Michele Montefusco, Marco Manusso e Nicola Cantatore, le percussioni e la voce di Peppe Sannino, la batteria e la voce di Roberto Ciscognetti, il basso e la voce di Massimo Cecchetti e, dulcis in fundo, gli struggenti e festosi mandolini e voci di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito, Salvatore della Vecchia.

Il 28 dicembre, ancora in Piazza Italia, si terrà il concerto di Dolcenera con la sua band. Entrambi inizieranno alle ore 19:00 ad ingresso libero e saranno preceduti, rispettivamente, dalle aperture di Michele Bruzzese, il giovanissimo talento di Melicucco e del cantautore reggino Lio, reduce dal successo a Castrocaro.

Oltre ai due appuntamenti reggini proprio davanti a Palazzo Alvaro, la Città Metropolitana ha confermato anche il concerto di Paolo Belli con la sua Big Band il 30 dicembre alle 21:00 al Teatro Tenda di Piazza Portosalvo di Siderno, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.