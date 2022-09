Vincono le milanesi, cade la Roma

MILANO, 28 GIUGNO 2020- Vince la Juventus, vince la Lazio, ma vincono soprattutto le due milanesi, che battono rispettivamente la Roma e il Parma. Il Milan nel pomeriggio aveva piegato la resistenza giallorossa con un netto 2-0, frutto di un secondo tempo di sacrificio e concretezza. Rebic e Calhanoglou gli artefici di una vittoria che vale tanto, specie per l'Europa.



L'Inter va sotto a Parma dove rischia di naufragare, poi risale e recupera il gol di Gervinho grazie alle reti di De Vrij e di Bastoni nel finale. Da segnalare la pessima prova di Eriksenn e le grandi giocate di Dejan Kulusewsky, giovane promettente in grado di mettere in crisi i nerazzurri. Espulso Kucka nel finale. Da segnalare che Maresca aveva anche espulso Berni. Conte, dalla Tribuna causa squalifica, ottiene 3 punti d'oro che gli permettono di tenere lontana l'Atalanta di Gasperini, ancora una volta vittoriosa. I bergamaschi vincono 3-2 a Udine.