Violenta rapina e fuga: ex fidanzato minaccia con coltello e sperona la polizia a Caltanissetta

Una donna è riuscita a sfuggire al suo ex fidanzato che la minacciava con un coltello, cercando rifugio in un negozio. Il proprietario del negozio ha prontamente chiamato la polizia, che ha inviato una volante sul posto. La donna è stata portata in questura a Caltanissetta, dove ha raccontato la sua terribile esperienza.

Dalla sua testimonianza, è emerso che dopo una semplice discussione con l'ex fidanzato, quest'ultimo l'ha minacciata con un coltello e l'ha costretta a uscire dall'auto con la forza. Successivamente, l'uomo ha rubato l'auto, che conteneva la borsa della donna con soldi, documenti e il telefono cellulare.

Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica, hanno permesso di rintracciare l'auto a Catania. Tuttavia, quando la polizia ha tentato di fermare l'uomo, questi ha cercato di fuggire, danneggiando diverse auto in sosta e addirittura speronando una volante della Polizia. Gli agenti coinvolti nell'incidente hanno riportato ferite lievi.

Le autorità sono riuscite a individuare il fuggitivo a Caltanissetta, dove aveva cercato rifugio. Durante un controllo presso la sua abitazione, l'indagato ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Durante la perquisizione, la polizia ha trovato la chiave dell'auto rapinata, oltre al coltello che presumibilmente era stato usato per minacciare la donna e alcuni oggetti personali della vittima.

Attualmente, l'uomo è detenuto presso l'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta per accertamenti sanitari. Le autorità stanno continuando le indagini su questo terribile episodio. (Ansa) (immagine archivio)