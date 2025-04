Violento scontro tra auto a Carfizzi: due feriti gravi, intervengono elisoccorso e Vvf

Incidente sulla SP a Carfizzi: strada riaperta alle 12:35

CROTONE - Un grave incidente stradale ha coinvolto due autovetture sulla Strada Provinciale nel comune di Carfizzi.

L’impatto, avvenuto nella mattinata odierna, ha reso necessario l’intervento immediato della squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone, distaccamento di Cirò Marina.

I soccorritori hanno estratto una persona ferita, rimasta incastrata all’interno del veicolo, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario del Suem118.

In totale, due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate con elisoccorso rispettivamente agli ospedali di Crotone e Cosenza.

L’intervento dei vigili del fuoco ha incluso anche la messa in sicurezza del luogo dell’incidente e dei mezzi coinvolti.

Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto interessato della SP è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi, per poi essere riaperto intorno alle ore 12:35.

Sul posto anche i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.