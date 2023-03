Visita del Prefetto di Crotone al Comando dei Vvf: ringraziamenti per la professionalità dimostrata durante l'emergenza a Steccato di Cutro.

In data odierna, il Prefetto di Crotone, S.E. Dott.sa Franca Ferraro, da poco insediatasi, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone.

A fare gli onori di casa il comandante ing. Roberto Fasano, alla presenza dei funzionari nonché del personale operativo ed amministrativo in servizio.

Il Prefetto ha visitato la sede del Comando prendendo visione dei mezzi e delle attrezzature, soffermandosi nei locali della Sala Operativa e della Sala crisi, prima di raggiungere nell’aula magna dove si è intrattenuta per un breve incontro con i presenti durante il quale il comandante ha illustrato le iniziative e le attività svolte dai Vigili del Fuoco di Crotone.

Al termine della visita, il Prefetto, augurando un buon lavoro e una serena e buona Pasqua, ha ringraziato i vigili del fuoco per la professionalità dimostrata nelle attività istituzionali e negli interventi di soccorso con particolare riferimento all’ultima emergenza relativa al naufragio verificatosi il 26 febbraio u.s in loc. Steccato di Cutro.