Vivere la grande bellezza di Roma: storia, romanticismo e cultura

È grande, anzi grandissima. Ed è bella da togliere il fiato. Di quelle bellezze che restano immutate nel tempo, senza che compaia mai una ruga. La città di Roma, capitale d’Italia e metropoli eterna, rappresenta un incredibile mix di eleganza e modernità. Sono concetti assoluti e complementari, che ben si intrecciano agli umori tipici di un cuore guascone.

Tutto questo rende Roma la destinazione ideale per i turisti da ogni parte del mondo, oltre a farne il luogo ideale dove trasferirsi per simboleggiare il desiderio di vivere al centro assoluto della scena politica, economica e culturale del Belpaese. Trasferirsi qui comunque non è esattamente facile come bere un bicchier d’acqua, anzi richiede una certa ‘preparazione’. Occorre passare in rassegna le case in vendita a Roma , così da farsi un’idea e avere una prima infarinatura di quartieri, distanze e servizi essenziali. Il consiglio principale naturalmente è quello di scegliere la propria ‘base’ in una zona, oltre che ben servita dai mezzi pubblici, non troppo distante dal proprio posto di lavoro.

Se il vostro impiego si svolge in zona Roma Nord ma avete visto una casa interessante ubicata in Roma Sud dovrete fare mente locale sul fatto - per nulla trascurabile - che vi servirà un’iniezione di pazienza per rientrare la sera dopo il lavoro: c’è all’incirca un’ora di ‘viaggio’ con i mezzi pubblici, un fatto questo che a lungo andare potrebbe essere fonte indesiderata di stress. Per quanto riguarda la macchina, meglio sarebbe evitare di utilizzarla e calibrare gli spostamenti a piedi o con i mezzi per non restare intrappolati nel traffico tentacolare.

I consigli per scegliere e la mappa dei quartieri più apprezzati

Nell’incredibile mappa di siti archeologici e poli culturali, tra palazzi ricamati in stile rinascimentale e edifici arrivati a noi direttamente dal Medioevo, Roma si offre quale insostituibile e inarrivabile museo a cielo aperto.

Gli appassionati di arte e architettura non potranno che trovarsi a proprio agio in questa culla millenaria di Storia e di storie.

Per quanto riguarda la scelta dei quartieri dove trasferirsi, il consiglio generale è quello di passare in rassegna le zone centralissime e fare un rapido raffronto con quelle più residenziali per comprendere le necessità in merito a distanze, mezzi e spostamenti (compatibilmente con il proprio luogo di lavoro).

Qualche idea?

Senza dubbio il quartiere Trastevere, incastonato nel cuore nevralgico della polis, offre scorci indimenticabili e passeggiate nei vicoli caratteristici capaci di raccontare secoli di vicende storiche al primo sguardo. È anche vero che il turismo qui è molto fitto, praticamente tutto l’anno, per cui bisogna fare mente locale sui possibili disturbi della tranquillità e i rumori tipici.

Una zona residenziale molto interessante, conviviale e apprezzata è Monteverde, in zona Roma Sud. Ben collegata dalla linea bus e tram, qui non mancano i servizi: ci sono boutique e supermarket ma anche istituti bancari e aree verdi. Chi è in cerca di un’abitazione più eclettica e moderna rivolgerà probabilmente lo sguardo al quartiere Monti, mentre un’altra zona residenziale - guarnita da location assolute come Villa Borghese - è infine il quartiere Flaminio, verso Roma Nord.