Vvf. Giornate tecniche AIB: Standardizzazione e sinergia per la lotta agli incendi boschivi in Calabria

Si sono svolte nel periodo dal 31 maggio al 14 giugno u.s. cinque giornate tecniche AIB sul tema dell’antincendio boschivo. Gli eventi, voluti dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria ing. Maurizio Lucia ed organizzati dal Primo Dirigente AIB VVF Dott. Daniele Tittoni in qualità di responsabile del servizio Antincendio boschivo per la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, hanno avuto luogo presso i cinque comandi provinciali della regione.

Gli incontri, sia in presenza che in videoconferenza, sono stati organizzati per standardizzare e sensibilizzare il personale sulla delicata materia dell’antincendio boschivo ed hanno coinvolto il personale vigile del fuoco ma anche il personale dell’Azienda Calabria Verde a cui la Regione Calabria, con la legge regionale 25/2013, ha trasferito le funzioni regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché rappresentanze della Protezione Civile, del volontariato e dei consorzi di bonifica.

Durante le giornate informative è stato dato cenno sulla evoluzione del fenomeno degli incendi boschivi con un approfondimento sul quadro normativo e sulle rispettive competenze e funzioni delle istituzioni coinvolte; si è proseguito poi ad evidenziare l’importanza dei sistemi informatici ed applicativi a supporto delle sale operative degli enti che concorrono nella lotta agli incendi boschivi. Un approfondimento ha inoltre riguardato il concorso della flotta aerea dello Stato e Regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi ed il supporto dei Sistemi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR).

Nello stesso contesto l’Azienda Calabria Verde ha esplicitato la propria organizzazione illustrando le potenzialità e procedure della struttura di coordinamento in materia di AIB. Gli incontri si sono conclusi con l’analisi di alcuni casi studio occorsi su territorio calabrese nel corso della stagione estiva AIB 2022.

Nelle varie sessioni informative, dopo i saluti di rito dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco che hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, rappresentanti qualificati della Direzione Regionale e dei Comandi provinciali hanno relazionato sulle tematiche in programma congiuntamente all’intervento del Coordinatore Regionale del settore AIB dell’Azienda Calabria Verde.

Tutte le giornate informative si sono concluse con un dibattito dove sono state evidenziate le potenzialità e, contestualmente, le criticità riscontrate dal personale operativo. È emersa tra i partecipanti la necessità di un miglior flusso di comunicazioni sottolineando l’importanza di un linguaggio comune e condiviso con lo scopo di poter meglio dimensionare ed organizzare il complesso sistema di contrasto agli incendi boschivi per la Campagna AIB 2023 che vede la Regione Calabria ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sempre in prima linea.

Il Corpo Nazionale promuove le attività di formazione e di informazione finalizzate ad accrescere la sinergia tra le forze operanti condividendo con quest’ultime l’obbiettivo a tutela della vita umana, degli animali e delle cose salvaguardando il territorio calabrese dal rischio degli incendi boschivi.