Vvf: intense operazioni di spegnimento degli incendi di vegetazione nelle province di Crotone e Isola Capo Rizzuto

Intense operazioni di spegnimento degli incendi di vegetazione nelle province di Crotone e Isola Capo Rizzuto

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sono state impegnate da questa mattina in loc. Sovereto nel comune di Isola Capo Rizzuto per incendio di vegetazione.

Il rogo, su più fronti, ha interessato pineta, macchia mediterranea bassa e sterpaglie.

A collaborare nelle operazioni di spegnimento squadre di Calabria Verde e Volontari di Protezione Civile. A coordinare le attività delle squadre di terra ed il mezzo aereo regionale giunto in supporto, il direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco del Comando di Crotone.

Attualmente si sta procedendo alle operazioni di bonifica degli ultimi focolai.

Sempre in provincia di Crotone ulteriori squadre dei vigili del fuoco sono impegnate per incendi di vegetazione in località San Giorgio a Crotone, loc. Mama nel comune di Torre Melissa e loc. Capo Piccolo nel comune di Isola Capo Rizzuto.