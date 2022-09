Saluto e visita al Comando VV.F. Catanzaro del direttore regionale ing. Dodaro

CATANZARO 17 GEN - A quindici giorni dalla conclusione del periodo di servizio attivo nel CNVVF, nella mattinata di giovedì 16 gennaio 2020 al Comando di Catanzaro, ha fatto una visita di cortesia e saluto il Direttore Regionale della Calabria, Dir. Gen.le Ing. Oliverio Roberto DODARO che, nell’incontrare il personale unitamente al Comandante Mario Falbo, ai funzionari tecnici ed al personale amministrativo, ha voluto esprimere alcune riflessioni sul periodo trascorso in Calabria e particolarmente a Reggio Calabria, a Cosenza ed a Catanzaro ove ha lavorato per tre periodi distinti, dapprima da giovane funzionario, successivamente come Comandante e negli ultimi sei mesi, con ampia soddisfazione, come Direttore Regionale.

L'ing. Dodaro, esprimendo ampia soddisfazione professionale per i contributi dati e ricevuti in ogni sede con i colleghi e i Vigili del fuoco tutti, ha manifestato un po’ di rammarico per non aver potuto vedere realizzate nuove Sedi VF di maggiore confort e funzionalità, per come in maniera diversa ha avuto modo di vivere e percepire sia in Lombardia che nel Veneto, anche queste Sedi di Lavoro.

"La nostra bella terra di Calabria" ha evidenziato il Direttore, "meriterebbe minori invasioni edilizie e maggiore conservazione del territorio, ma questo purtroppo finora non è stato sempre rispettato e per questo se si “ribella” genera danni per tutti noi .. ecco perché dobbiamo imparare a rispettarlo e soprattutto conservarlo secondo natura”.

A conclusione del saluto il Direttore Dodaro ha donato simbolicamente al comando una targa da egli stesso ideata, con su scritto “ E’ impossibile per gli uomini, non per i Vigili del Fuoco “, ricevendo il plauso di tutti i presenti e dallo stesso Comandante Mario Falbo che nell’occasione, prendendo a riferimento le riflessioni di Dodaro, ha fatto leggere una lettera di ringraziamento del Comando all’operato dell’Ing. Roberto Dodaro ed alla particolare attenzione avuta per Catanzaro, testimoniandone la grande stima ed amicizia ultra ventennale, sin dal 1991 a tutt’oggi.

Mario Falbo, che nell’occasione a nome del comando ha omaggiato l’amico Roberto sia della lettera a firma del Comandante sia di un quadro con una significativa rappresentazione della città catanzarese e specificatamente il “ponte Morandi ed il Cavatore” ed una dedica cosi incisa: “un’opera di grande ingegneria .. ad un grande ingegnere a Roberto Dodaro”, suggellata da un impegno formale mirato a far si che le immagini del quadro omaggiato possano essere condivise dal Dipartimento VF ed approvate per la costruzione del “logo speciale” del Comando Vigili del fuoco di Catanzaro.

Un forte abbraccio al Direttore con le conclusioni attraverso il pranzo sociale alla mensa del Comando ed una “torta tricolore” dedicata al Direttore Regionale che terminerà lodevolmente la funzione il 31 gennaio 2020.