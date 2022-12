Meteo: Weekend, tanta pioggia e neve copiosa le previsioni

Weekend: tanta pioggia e neve copiosa le previsioni. Dall'ultimo aggiornamento è arrivata la conferma: ci attende un weekend perturbato e caratterizzato non solo da tanta pioggia, ma pure da neve (copiosa oltre certe quote) su molte regioni. Insomma, pare che dovremo fare i conti con un'ennesima perturbazione che è destinata a colpire l'Italia soprattutto tra Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre.

Già dalla giornata di Venerdì 2 un impulso di aria fredda di origine polare riuscirà ad affondare sul Mediterraneo dando vita a un ciclone (ovvero ad una vasta area di bassa pressione) che si approfondirà tra le Isole Baleari (Spagna) e la Sardegna, per poi spostarsi verso il Tirreno.



Ecco quindi che per Sabato 3 Dicembre ci aspettiamo un tempo piuttosto burrascoso, con precipitazioni attese su buona parte dell'Italia.



Sabato 3, le regioni maggiormente colpite da piogge e temporali saranno soprattutto quelle settentrionali, nonché le aree tirreniche e quelle ioniche. Prima su Toscana e Lazio, poi sulla Calabria, potranno cadere fino a 70 mm di pioggia (70 litri di pioggia per metro quadrato) entro la mezzanotte (zone evidenziate con il colore viola nella cartina qui sotto).

Nel corso della successiva notte, complice l'ulteriore afflusso di aria fredda in quota, la neve tornerà a farsi vedere fino a quote molto basse al Nord, localmente addirittura fin verso i 3/400 metri su basso Piemonte, Alpi e Prealpi lombarde, bellunese e Trentino-Alto Adige. I venti sono previsti in deciso rinforzo, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori: ci aspettiamo forti raffiche dai quadranti meridionali, di Libeccio e di Scirocco; sull'alto Adriatico e sulla Liguria, invece, soffieranno Grecale/Bora o Tramontana.





Domenica 4 Dicembre il maltempo continuerà ad insistere con piogge diffuse su buona parte del Centro-Nord, nonché su Sardegna, Campania, Calabria e Salento. Da segnalare, infine, la possibilità di altre nevicate sull'arco alpino, via via a quote superiori, intorno agli 8/900 metri di quota (sopra i 1450 metri sugli Appennini). (Ansa)

In aggiornamento