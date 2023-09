XX Festival d’autunno, domenica al Chiostro del San Giovanni la compagnia siciliana Ocram Dance Movement in scena con il trittico dedicato all’amore “A-Mors”

È tempo di danza per il XX Festival d’autunno. Dopo i riusciti prologhi con il concerto di Gonzalo Rubalcaba, lo scorso 8 settembre al Chiostro dell’Osservanza e quello di venerdì sera con il pianista emozionale Renzo Anzovino, il XX Festival d’autunno ha inaugurato ieri sera la mostra itinerante “20 anni di Festival d’autunno”, ideata dal suo direttore artistico Antonietta Santacroce, realizzata insieme all’Accademia di Belle Arti cittadina, che si snoda lungo tutto corso Mazzini dal complesso monumentale San Giovanni fino al Teatro Politeama: al taglio del nastro e alla prima visita delle 26 vetrine delle attività commerciali che ospitano fotografie delle passate edizioni del Festival, a cura dello Studio fotografico Salvatore Monteverde, e alcune opere dell’Aba, vivacizzati dall’energia musicale della street band Ottopiù, hanno preso parte oltre al direttore Santacroce, il sindaco Nicola Fiorita, il suo vice Giusy Iemma, l’assessore al Turismo Antonio Borelli, il direttore dell’Aba Virgilio Piccari, il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia Pietro Falbo. Adesso, come dicevamo, il Festival è pronto ad entrare nel vivo della sua programmazione al Complesso monumentale San Giovanni con la danza contemporanea.

Ad andare in scena, domenica 17 settembre alle ore 21, sarà la giovane compagnia siciliana Ocram Dance Movement, diretta da Marco Laudani e Claudio Scalia. I catanesi di Ocram presenteranno per il pubblico del Festival un trittico, dal titolo “A-Mors”, dedicato all’amore in alcune sue forme. Tre quadri presentati: “Amuninni”, “Africa” e “Artificio”, tre modi diversi di amare e amarsi. Infedele, spietato e ingenuo il sentimento del primo quadro, “Amuninni” firmato da Laudani con musiche di Ada Milea, che si avvale del testo di Umberto Galimberti per descrivere l’amore come forma di possesso che arresta la nostra crescita. Spirituale e sacro il legame che avvolge gli interpreti della seconda creazione – “Africa”, di Scalia, con musiche di Jaap Blonk e Nikolaj Bjerre -, un rituale fatto di gesti e simboli che seducono e ammaliano. Fisico, adolescenziale ed esplosivo il terzo quadro, “Artificio” di Laudani – su progetto sonoro di Michele Piccolo e Massimo Lievore, e altre musiche di Sergei Prokofiev -, che si serve della metafora dei fuochi d’artificio per descrivere la fasi di un amore vissuto e compiuto. Tutti e tre i quadri sono prodotti da Ocram Dance Movement in collaborazione con Scenario Pubblico Centro Di Rilevante Interesse Nazionale.

«La ricerca dell'amore è eccitante, la sua perdita è estenuante, ma è nell'amore vissuto e consumato che dimora il godimento umano, il resto è un contorno che arricchisce o depaupera – spiegano i due autori e coreografi, Laudani e Scalia -. A-mors, senza morte, a sottolineare l’intensità senza fine di questo sentimento che implica un legame eterno, che dura nel tempo, che si trasforma nella forma ma non nella sostanza».

In scena per il XX Festival d’autunno che, lo ricordiamo, è realizzato dall’associazione Donne in arte con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, in collaborazione con Fondazione Carical e i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina, ci saranno i ballerini Rachele Pascale, lo stesso Claudio Scalia, Rebecca Bendinelli, Nunzio Saporito, Paola Tosto e Ismaele Buonvenga.

«La danza contemporanea va oltre i confini delle tecniche tradizionali – ha avuto modo di affermato il direttore artistico del Festival d’autunno Antonietta Santacroce -. È un genere che incoraggia la sperimentazione e l’innovazione, temi cari al Festival d’autunno che da sempre ha riservato spazi e occasioni per lavori insoliti, nuovi. Questa volta lo fa con una giovane compagnia del Sud, che rappresenta un importante esempio di come la danza anche a queste latitudini possa essere un’opportunità per i talenti di emergere e di esprimere loro stessi, artisticamente».

Gli esercenti che partecipano alla mostra “20 anni di Festival”

Caccavari gioielli, Caccavari porcellane, Coin Casa, Ki, Voci, Bertucci, Arcade, Teatro Comunale, Thun (Voci), Granato, Marlan, Astrea, Timberland, Cannella (Teti), Sandoz Ottica, Modè, Charme Parfums, Mignon bar, Casa Miglio, Farmacia Giancotti e Mauro, Affidato, Erboristeria del Corso, Boutique Dominique, Brunk, Imperiale Bar, Dea Junior, Marte gioielleria Spadafora (Luca Placanica), Iuli gioielleria, 72 Corso Mazzini,Emporio 88 Bambini Granato.

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00