XX Festival d’autunno, giovedì 24 alla Grangia di Montauro i ritmi e le melodie irlandesi e calabresi di TarantaCeltica.

Dave Boyd: «Ritmi e melodie sono simili. Il risultato è un’energia che vi travolgerà»

È senz’altro uno degli appuntamenti più attesi di questo XX Festival d’autunno: giovedì 24 agosto nella spettacolare cornice della Grangia Sant’Anna di Montauro (Cz), ci sarà la prima nazionale di TarantaCeltica, il progetto che unisce le musiche e i ritmi della tradizione irlandese con quelli della tradizione calabrese. Il risultato? «Un’energia che vi travolgerà» dice Dave Boyd, percussionista, ideatore di TarantaCeltica insieme al romano Andrea Piccioni. Il loro incontro non è nato per caso: Boyd suona il bodhrán, uno strumento a percussione tipico irlandese e nei suoi studi «ho scoperto il tamburello, che è molto simile», il passaggio da lì all’incontro con Piccioni, docente al Conservatorio di Catanzaro, è stato breve.

«Ci siamo resi conto che gli strumenti sono molto simili, anche se non uguali. Nella tradizione irlandese si suonano cornamuse, fluati, strumenti a corda e a pizzico, tamburi – ha spiegato Boyd -, e ci sono anche in quella irlandese. Ma le similitudini sono relative pure ai ritmi e alle melodie. Il tempo, ad esempio, è pazzesco, ma uguale: nella maggior parte della musica irlandese è in 4/4, 2/4, 6/8 9/8 e 12/8, nella tarantella è la stessa cosa. È emozionante anche solo parlarne, perché ci fa capire quanto possano essere vicine, culture fisicamente così lontane». Lo sanno bene i componenti irlandesi di TarantaCeltica - realizzato grazie all’Istituto Italiano di cultura di Dublino e da Culture Ireland, prodotto dalla Ten42 productions - che sono dovuti arrivare, per la prima volta, in Calabria: «È stato un viaggio molto lungo. Viaggiamo insieme ai nostri strumenti e con le compagnie aeree non è così facile – ha raccontato -, poi abbiamo scoperto che qui fa estremamente caldo, e noi veniamo da un posto piovoso e freddo, però una volta arrivati qui siamo stati travolti dall’accoglienza e della generosità dei calabresi. Sono tutti molto incuriositi da ciò che facciamo». Insieme a lui sono infatti arrivati nella nostra regione anche Courtney Cullen (fiddle e fluet, rispettivamente il violino e il flauto tradizionale irlandese), Brian Morrissey (banjo, bodhrán, flauto a fischietto e percussioni), Lottie Cullen (uilleann pipes, fisarmonica e flauto a fischietto) nell’ensemble TarantaCeltica insieme a Piccioni, Miro Corapi (voce, lira, flauto armonico, chitarra), Marcello Di Carolis (chitarra battente, chitarra). Nell’occasione dei concerti italiani, e quindi anche di quello in programma al Festival d’autunno, all’ensemble di TarantaCeltica si uniranno due special guest calabresi Danilo Gatto (organetto, zampogna, voce) e Antonio Critelli (flauti, lira, ciaramella).

«Ci sentiamo già molto legati alle tradizioni che qui non sono qualcosa di estetico, ma sono parte della vita della gente – ha voluto aggiungere Boyd -. Già la prima sera, dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino, ci hanno insegnato a ballare la tarantella, non siamo particolarmente bravi, ma di sera ogni tanto balliamo un po’. È un’esperienza straordinaria per noi, qualcosa che difficilmente dimenticheremo».

«Siamo felici che TarantaCeltica debutti in Italia proprio al Festival d’autunno – ha affermato il direttore artistico Antonietta Santacroce -, per questo abbiamo scelto una location affascinante che non potrà che arricchire la magia della serata. La Grangia Sant’Anna è il posto ideale ad accogliere questo progetto dall’energia irresistibile che difficilmente farà rimanere seduti. Un solo consiglio: venite con delle scarpe comode!».

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00