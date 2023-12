XX Festival d’autunno, per la prima volta in Calabria il 28 ottobre al Teatro Politeama arrivano i funambolici artisti canadesi del Machine de cirque show

Cinque uomini sono i soli sopravvissuti all’Apocalisse: la situazione è difficile, per non dire impossibile, e l’unica via possibile pare offrirla una macchina stupefacente, un mezzo che permetterà ai personaggi di poter immaginare un mondo parallelo, avveniristico, ma senza donne e computer. Comincia così il divertente racconto di Machine de cirque show, lo spettacolo della omonima compagnia canadese che dopo centinaia di repliche in tutto il mondo, approda per la prima volta a Catanzaro, tra gli appuntamenti di punta del XX Festival d’autunno.

La compagnia fondata da Vincent Dubè arriverà nei prossimi giorni al teatro Politeama dove andrà in scena venerdì 28 ottobre, per una serata indimenticabile e per tutti. Si tratta di artisti circensi, acrobati, giocolieri che porteranno sul palcoscenico del Politeama lo spettacolo che dà il nome alla stessa compagnia – fondata da Dubé nel 2013 e vincitrice di innumerevoli riconoscimenti internazionali per l’eccellenza e l’originalità delle sue produzioni, come gli Awards for Excellence in art and culture in Quebec -. Premiato da sold out nei più importanti teatri del mondo, caratterizzato dalle creazioni ingegnose e innovative di Vincent Dubè, oltre che da esilaranti gag sullo sfondo di volteggianti acrobazie e forti emozioni, poesia, intelligenze e umorismo, “Machine de cirque show” è pensato per avvicinare al teatro tutti i target di pubblico e di età.

Con musiche originali di Frédéric Labrasseur, che sarà presente in scena anche come musicista, gli artisti Guillaume Larouche, Amit Krolizki, Michel Trudeau, Matthes Speidel e Dominique Bouchard, diretti dallo stesso Dubè, si ingegneranno nel salvare la pelle, fantasticando scenari inquietanti e riuscendo a infilarsi nelle più assurde e pericolose situazioni, rivelando un raro talento acrobatico e una altrettanto rara capacità di cacciarsi nei guai, che non guasta in uno spettacolo circense comico e poetico, per mostrare al pubblico come stare al mondo senza donne o computer. A volte comici, a volte nostalgici alla Charlie Chaplin, questi bizzarri personaggi, attraverso clavi da giocolieri, biciclette acrobatiche ma anche una batteria o dei semplici asciugamani sapranno fare ridere, commuovere e impressionare.

«Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con “Blu infinito” – afferma il direttore artistico del Festival d’autunno Antonietta Santacroce -, abbiamo voluto riservare al pubblico del Festival d’autunno un altro appuntamento con uno spettacolo per antonomasia, di quelli che per la meraviglia fanno rimanere col naso all’insù, come bambini. A metà tra il nostalgico e il fiabesco, tra l’assurdo e il reale, tra fantasia e sogno, gli artisti di Machine de cirque sono straordinari in questo: attingendo dal physical theatre tra danza, e mimo, stupiscono per le acrobazie sceniche e strappano risate con gag esilaranti. Da non perdere assolutamente!».

Ricordiamo infine che il XX Festival d’autunno è realizzato dall’associazione Donne in arte con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, in collaborazione con Fondazione Carical e i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina.

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00