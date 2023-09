XX Festival d’Autunno, l’omaggio a Enrico Caruso dell’Orchestra Sinfonica della Calabria chiude la sessione soveratese. Mercoledì 30 a Tropea le musiche del Mediterraneo di Eastbound

Si è chiusa in festa sulle note della canzone classica napoletana la sessione soveratese del XX Festival d’autunno, realizzato con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, in collaborazione con Fondazione Carical e i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina. Ieri sera a salire sul palco dell’arena del Teatro Comunale di Soverato è stata l’Orchestra Sinfonica della Calabria diretta dal maestro Francesco Ledda, che ha presentato al pubblico il concerto “Maraviglia”, un omaggio al tenore dei tenore di tutti i tempi, Enrico Caruso. Del celebre cantante napoletano di cui quest’anno ricorre il 150° anniversario dalla nascita, la Sinfonica della Calabria ha ricordato la grande vocalità e quelle caratteristiche che lo hanno reso immortale nel repertorio lirico, così come in quello popolare che, anzi, grazie alla sua “firma” ha potuto essere elevato e riconosciuto in tutto il mondo.

Per farlo Ledda ha voluto insieme a lui e alla compagine orchestrale il tenore siciliano – così come il direttore – Giovanni Di Mare. Il cantante non si è sottratto al confronto con due celeberrime arie strettamente legate alla voce di Caruso, “E lucevan le stelle” dalla Tosca di Puccini e “Vesti la giubba” da “Pagliacci” di Leoncavallo, portandosi a casa la sfida: per lui lunghissimi sono stati gli applausi dei presenti, che ne hanno apprezzato la precisione e la vocalità. Per “Vesti la giubba” – l’aria nota come “Ridi pagliaccio” -, Di Mare e Ledda hanno anche offerto una piccola spiegazione filologica ai presenti, spiegando come la nota risata iniziale dell’aria, non fosse prevista da Leoncavallo, ma pensata dallo stesso Caruso: la scelta fu così azzeccata da essere introdotta a commento della partitura con l’approvazione dello stesso compositore. Partner femminile di Di Giovanni è stata Olivera Mercurio, entrata sul palco con la “Musica proibita” di Gastaldon, prima di intonare brani come “Non ti scordar di me”, “Funiculì funiculà” – ripresa anche per l’ennesimo bis chiesto dal parterre -, “O surdato ‘nnammurato”, con un divertente duetto tra i cantanti e il pubblico, “Libiamo ne’ lieti calici” da Traviata di Verdi, “Mamma” e “O sole mio” . Obiettivo del concerto era infatti ricordare la figura di Enrico Caruso attraverso le sue due anime, quella del tenore lirico, con le arie a cui il suo nome è più legato per aver regalato interpretazioni superbe, e quella più popolare, che lui, nato in una famiglia estremamente povera di Napoli, non ha mai voluto nascondere e anzi ha promosso per tutta la sua carriera, rendendo celebri nel mondo le melodie napoletane.

«Dopo la produzione originale TarantaCeltica che ha messo insieme musicisti calabresi e irlandesi – ha affermato il direttore artistico Antonietta Santacroce -, con questo concerto che omaggia una figura unica nella storia della musica, come quella di Enrico Caruso, il Festival d’autunno ha voluto valorizzare e far conoscere i musicisti calabresi più giovani che compongono l’Orchestra Sinfonica della Calabria, tra i quali spiccano talenti come il giovane Cosimo Renda. Continuando a dedicare un’attenzione particolare alle realtà del territorio eccellenti, Festival d’autunno adesso si sposta a Tropea, dove il 30 agosto a Palazzo Santa Chiara ci sarà l’atteso appuntamento, con le musiche tradizionali del Mediterraneo del concerto “Eastbound”, con protagonista la Alkantara MediOrchestra, il 31 agosto a Santa Caterina borgo il Salime quintet. Due concerti imperdibili».

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00