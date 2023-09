Festival d'autunno, tanti successi al San Giovanni. Adesso tutti al Politeama. I dettagli

XX Festival d’autunno, tanti successi per la sezione al Complesso San Giovanni, dai grandi pianisti alla danza, la lirica, il rock e la musica classica. E adesso tutti al Teatro Politeama

Ancora una volta il chiostro del San Giovanni si è presentato nel migliore dei modi con un numeroso pubblico che anche ieri sera ha applaudito l’ultimo degli appuntamenti organizzati al Complesso monumentale dalla ventesima edizione del Festival d’autunno. È infatti toccato al Galà lirico “ L’amore negato” proposto da Tusha Ilaria Silipo al pianoforte e dal mezzosoprano Laura Screnci chiudere la sessione al chiostro del Festival: una produzione originale con alcuni celebri brani del melodramma dedicati a questo sentimento, da Gluck a Mozart, Bellini, Rossini, Donizetti e Bizet, per citarne qualcuno, ultimo tassello di una programmazione che ha voluto puntare, a ragione, sui talenti più brillanti del territorio.

Prima del duo Silipo-Screnci, c’era stato infatti il concerto dei vincitori di Next Music Generation, il talent ideato e fortemente voluto dal direttore artistico del Festival d’autunno Antonietta Santacroce, che ha permesso a Januaria Carito, con la sua grinta e la sua potente voce, di tenere un intero concerto inserito nella programmazione ufficiale della kermesse, con l’apertura affidata al duo VìVì, formato dalla violinista Valeria Piccirillo e dal chitarrista Valerio Mazza che si sono aggiudicati la categoria “Senior”. Ma c’è stato anche spazio alla raffinatezza del Trio Fonè con il concerto “Les chemins de l’amour”, con il pianista Giovanni Mazzuca, il violinista Giuseppe Arnaboldi e la violista Sabina Fedele e la loro produzione originale che miscelava poesie di Saffo, Prevert, Montale, Carver a musiche appositamente rielaborate in chiave virtuosistica da Giovanni Mazzuca per la formazione. Non si può poi dimenticare l’energia contagiosa della street band Ottopiù che ha animato l’inaugurazione della mostra itinerante “20 anni di Festival d’autunno”, realizzata insieme all’Accademia di Belle Arti cittadina, e allestita su Corso Mazzini nel tratto dal San Giovanni fino al Teatro Politeama, che rimarrà allestita per il pubblico fino al 29 settembre.

Un’altra caratteristica della programmazione al Complesso monumentale da parte del Festival d’autunno - realizzato dall’associazione Donne in arte con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, in collaborazione con Fondazione Carical e i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina -, è stata anche quella di aver ospitato grandissimi pianisti: a parte la parentesi al chiostro dell’Osservanza con la star mondiale del Jazz Gonzalo Rubalcaba, il pubblico catanzarese ha potuto assistere ai concerti, per la prima volta in città, di Remo Anzovino con la sua musica emozionale, e di Paolo Di Sabatino e il suo virtuosismo Jazz. Vanno inoltre ricordati la stessa Tusha Ilaria Silipo che ieri sera ha conquistato i presenti, così come le straordinarie trascrizioni di Giovanni Mazzuca realizzate appositamente per la produzione originale del Festival a cura del Trio Fonè.

Tante sono state infatti le prime (su tutte quella nazionale di Rubalcaba), e anche le presentazioni di brani inediti come è stato con Di Sabatino che ha proposto a Catanzaro “Laszlo Marcel” in prima esecuzione assoluta.

La creatività del resto è stata la vera protagonista della “settimana al San Giovanni”: tutti gli appuntamenti in cartellone sono stati pensati per dare spazio oltre che al talento anche ai generi, coinvolgendo pubblici differenti ogni sera, in relazione alla varietà dell’offerta che ha potuto contare anche su un momento dedicato alla danza contemporanea con la compagnia siciliana Ocram dance movement e tre quadri danzati, “A-Mors” che esploravano le varie tipologie amorose: quello romantico, quello fanciullesco e quello passionale.

«Il Festival adesso si sposta al Teatro Politeama per un’ultima parte in cui ce ne sarà davvero per tutti, con una serie di appuntamenti imperdibili – ha concluso il direttore Santacroce -. Dalla comicità di Maurizio Battista alla musica cantautorale di Carmen Consoli, dalla danza del Balletto del Sud in “Eros e Pathos” al teatro di Francesco Colella con “Le metamorfosi” di Apuleio e di Anna Maria De Luca con “Le verità di Medea”, dal physical theatre dei canadesi Machine de cirque, finendo alla satira musicale di Elio e le Storie tese, in Calabria per la prima volta grazie al Festival d’autunno. C’è solo l’imbarazzo della scelta».

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00