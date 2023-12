XX Festival d’autunno, ultimi biglietti disponibili per questa sera al Teatro Politeama con gli acrobati, musicisti e attori canadesi del Machine de cirque show

Sono rimasti pochi biglietti per assistere allo spettacolo Machine de cirque show, questa sera al Teatro Politeama. Unica data in Calabria, in esclusiva per il sud Italia, la compagnia canadese Machine de cirque proporrà per il XX Festival d’autunno, uno spettacolo unico, una grandiosa produzione internazionale di physical theatre, che ha fatto centro fin dal suo debutto, accolto con entusiasmo sia da parte del pubblico che della critica, con oltre 600 repliche in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, e in molti Paesi europei.

In scena Guillaume Larouche, Amit Krolizki, Michel Trudeau, Matthes Speidel e Dominique Bouchard insieme a Frédéric Labrasseur - anche autore delle musiche originali dello spettacolo e co-fondatore dei Machine de cirque -, combinano abilità fisiche, umorismo e narrazione, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente ed emozionante, con il racconto di cinque uomini rimasti soli sulla Terra dopo l’Apocalisse e dei loro sforzi per sopravvivere e adattarsi alla nuova vita. Sono aiutati in questo difficile compito da una macchina incredibile, tuttavia sono particolarmente inclini a infilarsi in situazioni pericolose e a fantasticare soluzioni inquietanti. Nel corso delle loro avventure appaiono bizzarri, nostalgici, molto comici: stupiscono il pubblico maneggiando in modo insolito e sapiente vari oggetti di scena come la bascula, le clave da giocoliere, una batteria e perfino degli asciugamani e mostrando come sia possibile stare al mondo senza donne o computer! Offrono anima e corpo per divertire e commuovere la platea, e grazie a quella leggerezza che nasce solo da un’elevatissima professionalità, danno vita a uno spettacolo energico, audace e intessuto di poesia.

Per informazioni: www.festivaldautunno.com

XX FESTIVAL D’AUTUNNO

Il cartellone

Loredana Bertè

Manifesto tour

17 agosto – Arena Lungomare Soverato (Cz)

ore 22.00

Emozioni

Omaggio a Lucio Battisti con Gianmarco Carroccia

20 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Next Music Generation

La finale del talent

21 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Patty Pravo

Minaccia Bionda

22 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Taranta Celtica

In collaborazione con Culture Ireland

24 agosto – Grangia Sant’Anna Montauro (Cz)

ore 22.00

Maraviglia

Galà lirico - Omaggio a Caruso

27 agosto – Arena Teatro comunale Soverato (Cz)

ore 22.00

Eastbound

Suoni del Mediterraneo

30 agosto – Palazzo Santa Chiara (Vv)

ore 22.00

Dal ragtime a Pino Daniele

Salime sax 5tet

31 agosto – Palazzo Marchesi Di Francia Santa Caterina dello Jonio (Cz)

ore 22.00

Gonzalo Rubalcaba & Pierrick Pédron

Piano Jazz

8 settembre – chiostro Osservanza Catanzaro

ore 21.00

Don’t forget to fly

Remo Anzovino

15 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Venti anni di Festival d’autunno

mostra itinerante e Ottopiù street band

16 settembre – corso Mazzini Catanzaro

ore 21.00

Amors - trittico d’amore

Balletto Compagnia Ocram

17settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Next Music Generation

Concerto dei vincitori

18 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Les Chemins De L’Amour

Trio Fonè

19 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Paolo Di Sabatino

Trio Piano Jazz

20 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

L’amore negato

Galà d’opera

21 settembre – chiostro San Giovanni Catanzaro

ore 21.00

Maurizio Battista

Ai miei tempi non era così

22 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Carmen Consoli

Trio Live

29 settembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Eros e Pathos – Miti in scena

Compagnia Balletto del Sud

20 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Machine de cirque

Physical theatre made in Canada

28 ottobre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le Metamorfosi di Apuleio

Francesco Colella

4 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Elio e le Storie Tese

Mi resta solo un dente e cerco di “riavvitarlo”

10 novembre – Teatro Politeama Catanzaro

ore 21.00

Le verità di Medea

Anna Maria De Luca – Teatro del Carro

14-15 novembre – Auditorium Casalinuovo Catanzaro

Matinée – ore 10.00