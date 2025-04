Zagarise, allarme truffe agli anziani: il sindaco Gallelli invita alla massima prudenza

ZAGARISE (CZ) – Cresce la preoccupazione nel piccolo comune presilano per una serie di tentativi di truffa ai danni di anziani e cittadini vulnerabili. Nella giornata odierna, infatti, sono stati segnalati episodi sospetti, per fortuna sventati grazie alla prontezza delle potenziali vittime.

Il modus operandi è ormai noto: i truffatori contattano le persone per telefono spacciandosi per carabinieri, raccontano di ipotetici problemi che coinvolgerebbero un parente e concludono chiedendo denaro o oggetti di valore come forma di garanzia o risarcimento.

Il sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli, ha voluto lanciare un appello chiaro alla cittadinanza:

“Ricordate che i Carabinieri non possono in alcun modo chiedere soldi o beni di valore. In caso di telefonate sospette, è fondamentale non lasciarsi prendere dal panico e contattare immediatamente la nostra stazione locale dell’Arma”.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini, in particolare gli anziani, a non fidarsi di chiamate anonime e a diffidare di richieste economiche, anche se provenienti da presunti rappresentanti delle forze dell’ordine. È importante inoltre informare familiari e vicini di casa, contribuendo a creare una rete di vigilanza attiva sul territorio.

Cosa fare in caso di sospetto

Non fornire mai dati personali o bancari per telefono. Non consegnare denaro o oggetti di valore a sconosciuti, anche se dicono di essere amici o parenti. Contattare subito i Carabinieri al numero della caserma di Zagarise o componendo il 112.



Il fenomeno delle truffe agli anziani è purtroppo in crescita, anche nei piccoli centri. Restare informati e diffondere la consapevolezza è il primo passo per contrastare chi prova ad approfittarsi della buona fede altrui.