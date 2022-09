Zagarise. Sindaco Domenico Gallelli: SP 12 arrivano le prime risposte della provincia di Catanzaro

ZAGARISE (CZ) 15 LUG - Dopo il proficuo incontro avuto nelle sede della provincia di Catanzaro da parte del Sindaco, del capogruppo di minoranza Michele Perri e del vicepresidente dell’Ente Provincia Antonio Montuoro avuto in data 9.6.2020, nel quale si era sottolineata la necessità di porre in essere alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla SP 12, scongiurandone la relativa chiusura, sul Ponte del Mulino SP 159/3 (strada di collegamento Zagarise -Magisano), sull’allargamento SP 20 (Caserma Forestale) e sulla necessità di condividere la messa in sicurezza sul tratto Zagarise-Buturo, inserita nella ciclovia regionale e già oggetto d’intervento da parte del Parco Nazionale della Sila. Già nel primo incontro si era manifestata la disponibilità del vicepresidente Antonio Montuoro e del Presidente Sergio Abramo, oltre che del dirigente Ing. Floriano Siniscalco, a risolvere nell’immediato le criticità più evidenti e di aprire un tavolo di confronto permanete tra gli enti per programmare degli interventi più duraturi di messa in sicurezza sulla viabilità provinciale.

Dopo neanche un mese da quell’incontro, sottolineamo la tempestività con la quale la provincia di Catanzaro ha completato in un brevissimo tempo una perizia tecnica per far fronte alle criticità sulla SP 12 ed ha dato impulso per l’appalto dei lavori sul ponte del Mulino che dovrebbero iniziare a breve.

Costatiamo con profondo rammarico, che nonostante le forze di maggioranza ed opposizione si siano adoperate per superare le divisioni locali mettendo Zagarise prima di tutto e seguendo con serietà una linea istituzionale costruttiva con l’Ente provincia per l’interesse esclusivo del paese, che abbiamo reso pubblico anche sui canali social, i consiglieri Dardano e Ledonne consacrando di fatto una nuova alleanza in consiglio, in maniera tardiva e strumentale, per un momento di visibilità preferiscono seguire la linea della polemica e della vecchia logica delle proteste fine a se stesse utili a dimostrare soltanto la loro esistenza, ma come sempre i cittadini di Zagarise sapranno valutare i fatti dalle parole.

Sindaco Domenico Gallelli e Michele Perri capogruppo minoranza