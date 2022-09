Zanardi in coma farmacologico, 'Severe lesioni anche agli occhi, 'quadro neurologico grave'

Zanardi in coma farmacologico, 'quadro neurologico grave' 'Severe lesioni anche agli occhi, servira' un consulto'

SIENA 21 GIU - Resta in coma farmacologico Alex Zanardi dopo il terribile incidente di venerdì, durante una gara. I medici hanno anche riferito di avere evidenziato delle gravi lesioni agli occhi, per le quali sarà fatto un consulto.



Ci vorranno comunque dei giorni per capire se l'atleta paralimpico potrà riprendersi dalle gravissime lesioni craniche riportate. Intanto è stato interrogato l'autista che, iscritto nel registro degli indagati per 'atto dovuto', ha detto che stava andando piano per via dei tornanti e che appena l'ha visto ha sterzato riuscendo a evitare il frontale. Il sindaco di Pienza, "nessuno era stato avvertito" della gara.

In aggiornamento