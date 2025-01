13/01 Napoli: presentazione calendario benefico ucraine in Italia, Fondazione Plart

Il prossimo 13 gennaio, presso la Fondazione Plart (Via Giuseppe Martucci, 48, Napoli), si terrà la presentazione del progetto benefico "Девиз - La bellezza salva. Название где-то сверху - Donne ucraine in Italia", promosso dall’associazione italiana Crasa APS, fondata e gestita da donne ucraine rifugiate.

Il progetto ha come obiettivo la raccolta fondi a favore dei figli dei soldati ucraini rimasti orfani a causa della guerra. Fulcro dell’iniziativa è un calendario fotografico che vede protagoniste 12 donne ucraine ritratte in suggestive location italiane, immortalate da sei fotografi professionisti.

Realizzato con il sostegno del Consolato Generale dell'Ucraina a Napoli, del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia, della Casa Ucraina di Roma e di diverse realtà partner tra cui Articolo 21, Ethnolady Official ,Chart Studio ,Top One Production e dal programma di collaborazione ERASMUS, annovera protagoniste di rilievo come Yuliya Mayarchuk, attrice nota per produzioni quali Carabinieri, La porta rossa, Mai per sempre, Tra(sgre)dire e Iryna Melentieva, vincitrice del Regional Rating of TOP-100 Successful Women of Vinnytsia (2020), madre di quattro figli e attivista.

Come dichiarano le fondatrici di Crasa APS: "Con queste foto vogliamo ricordare agli italiani che la guerra continua, ma questo non ci impedisce di continuare a portare bellezza e grazia anche nella terra che ci ha accolte, donandoci la possibilità di vivere un momento di serenità nonostante tutte le avversità a cui la vita ci sta sottoponendo. Ed è proprio per questo che abbiamo intitolato il calendario "La Bellezza Salva".Questa associazione è diventata la nostra missione: attraverso di essa ci prefiggiamo di aiutare le nostre donne a svilupparsi e raggiungere il successo, aprendo nuovi orizzonti per se stesse e per i loro cari, con la gentilezza e la determinazione che contraddistinguono da sempre il nostro popolo".

Il calendario è anche una celebrazione della forza e del talento delle donne ucraine, raccontate attraverso le loro vite e divise di seguito per location dello scatto:

Napoli: Yuliya Mayarchuk – Attrice, istruttrice di yoga e fitness. Foto di Illia Dumitro.

Caserta: Maryna - Zamyshliaieva – Cantante ed ex concorrente di X-Factor. Foto di Yury Chartorynskyy.

Venezia: Anastasiia Kozyr – Nutrizionista e promotrice di uno stile di vita sano. Foto di Anastasiia Havrylenko.

Pompei: Iryna Melentieva – Psicologa ed economista. Foto di Yury Chartorynskyy.

Bari: Maryna Osadchuk – Modella e insegnante d’arte. Foto di Yuliia Chyzhevska.

Firenze: Angelina Kolesnyk – Ex guardia di frontiera. Foto di Zhanna Zhukova.

Alberobello: Alona Siverskaya – Avvocata e consulente immobiliare. Foto di Zhanna Zhukova.

Pisa: Sofia Mahas – Social media manager. Foto di Nata Rachynska.

Positano: Inna Filipovych – Attrice e imprenditrice. Foto di Dima Brenych.

Roma: Olha Priroda – Designer e modella. Foto di Zhanna Zhukova.

Matera: Yana Mudrinets – Imprenditrice. Foto di Zhanna Zhukova.

Milano: Sasha Mazhorka – Blogger e cantante. Foto di Zhanna Zhukova.

Durante l'evento sarà possibile incontrare le modelle del calendario, insieme a ospiti d’eccezione come il Console ucraino Maksym Kovalenko, l’artista Alexander Sheludcko, e la giornalista Désirée Klain (direttrice del festival “Imbavagliati”). Assieme al rinfresco a base di pietanze tradizionali ucraine, saranno in programma l'esibizione musicale dal vivo di Alexander Sheludcko, una mostra fotografica sul tema dell’infanzia rubata a cura del fotografo Alexander Gimanov ed una lotteria benefica, con premi come una cena presso il ristorante ucraino Anastasiia o un buono spesa per prodotti tipici slavi.

La presentazione del progetto "La Bellezza Salva" rappresenta un evento imperdibile, che intreccia arte, cultura e solidarietà. L’appuntamento è per il 13 gennaio 2025, ore 18:00,(Via Giuseppe Martucci, 48, Napoli)

Video della realizzazione del calendario: https://vm.tiktok.com/ZNeKLj7VH/