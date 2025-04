25 Aprile 2025: l’Italia si prepara alle celebrazioni per la Festa della Liberazione

Manifestazioni, cortei e iniziative in tutta la penisola. Ancora poche ore all’inizio delle commemorazioni per il 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

ROMA - L’Italia si sveglia in attesa delle manifestazioni del 25 aprile, in programma da nord a sud per celebrare la Festa della Liberazione, ricorrenza che quest’anno segna il 79° anniversario della fine dell’occupazione nazista e della caduta del regime fascista.

In queste ore, città grandi e piccole stanno completando gli ultimi preparativi: palchi in allestimento, bandiere tricolori ai balconi, strade chiuse per permettere il passaggio dei cortei. Le prime persone iniziano a radunarsi nei punti nevralgici delle manifestazioni, in particolare a Milano, Torino, Roma, Firenze e Genova, dove si terranno i principali eventi nazionali.

Una giornata carica di significato

Il 25 aprile rappresenta un momento cruciale della nostra storia. Fu in questa data del 1945 che il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale contro le truppe naziste e fasciste, anticipando di poche settimane la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Da allora, il 25 aprile è diventato un simbolo di resistenza, libertà e democrazia, celebrato ogni anno in tutta Italia.

Oggi più che mai, in un contesto europeo segnato da conflitti e tensioni ideologiche, la Festa della Liberazione assume un valore attuale. Numerosi sindaci, presidenti di regione, esponenti dell’ANPI e rappresentanti del Governo prenderanno parte alle commemorazioni ufficiali. Sono attesi anche migliaia di cittadini, studenti, famiglie e associazioni che renderanno omaggio a chi ha combattuto per la libertà.

I primi eventi della giornata

A Roma, l'appuntamento è alle ore 9:30 con la deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, seguita da una cerimonia ufficiale trasmessa in diretta RAI. A Milano, il corteo partirà in tarda mattinata da Porta Venezia per concludersi in Piazza Duomo con interventi e testimonianze.

Nel frattempo, in tante scuole e centri culturali sono previsti incontri, letture, laboratori e proiezioni per riflettere sul valore della memoria e sui temi della cittadinanza attiva.