Pasquale Schirripa, trovato morto, non esclusa alcuna pista

GIOIOSA IONICA (RC), 17 MAR - Il cadavere di un uomo, Pasquale Schirripa, di 61 anni, operaio specializzato, incensurato, è stato trovato dai carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica in una zona montuosa della cittadina della locride.

Schirripa, secondo quanto si è appreso, era andato nella località, contrada Furro superiore, dove accudiva degli animali. Le indagini condotte dai carabinieri sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri.

Al momento sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso e gli investigatori non escludono alcuna pista, nemmeno quella dell'omicidio.