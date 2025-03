8 marzo ’25 .. c’è un’ Artemide in ogni donna!

Anno 2025.. circa 50 anni fa le Nazioni Unite proclamarono il 1975 come Anno Internazionale delle Donne, per sottolineare l’importanza dell’uguaglianza tra uomini e donne, da quel giorno in poi ogni anno l’8 marzo è diventato il giorno simbolo per celebrare le conquiste delle donne, le conquiste di ogni Artemide..

Artemide rappresenta la donna nella sua manifestazione più potente. Insegna a perseguire i propri ideali con tenacia, coltivando l’indipendenza. È la dea che non si piega, e che racchiude in sé stessa tutte le contraddizioni di una donna, simbolo di femminismo ed emancipazione; si distacca totalmente dalla figura tradizionale che celebrava la dea Demetra, protettrice del focolare domestico e della fertilità. Rivendica la sua libertà, nega il modello femminile che relega la donna al ruolo di sola moglie e sola madre, esalta il concetto di autorealizzazione conservando la sua femminilità e la sua tenerezza.. è protettrice dei bambini, delle donne partorienti e non a caso spesso viene paragonata all’orsa.. capace di difendere e proteggere i propri piccoli a costo della vita.

C’è una Artemide in ogni donna… c’è chi la mostra liberamente.. c’è chi ne fa vedere solo una piccola parte ..c’è chi la nasconde.. le sfumature sono tante e dipendono soprattutto a parer mio dal contesto socio-culturale in cui si è cresciute e dall’educazione impartita sin dalla tenera età. Artemide è una sfumatura di noi donne del nuovo millennio che seguiamo un percorso personale alla ricerca di nuovi destini.

Fulvia Francesca Rocca

OPERA ALLEGATA " ARTEMIDE L'INDOMITA" ACRILICO SU TELA ARTISTA FULVIA FRANCESCA ROCCA