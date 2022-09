92° edizione degli Oscar: come, dove e quando seguire la diretta

Tonight is the night. La notte degli Oscar (che per noi italiani sarà l'alba degli Oscar) è a un passo.

Curiosi di conoscere tutti i vincitori di questa emozionante 92esima edizione? Bene, allora vediamo tutto quello che c'è da sapere su come, dove e quando vedere la notte più attesa da cinefili e non.

La 92esima edizione degli Academy Awards, si terrà questa sera, presso il Dolby Theater di Los Angeles alle ore 20 (ora locale), alle 18.30 invece partirà lo sfavillante red carpet. In Italia, a causa del fuso orario, l'evento, comprensivo di red carpet, partirà alle ore 22.50 di stasera e terminerà intorno alle 5 del mattino del 10 febbraio. Oltreoceano la diretta della Notte degli Oscar verrà trasmessa su ABC, da noi invece, le possibilità di vedere in diretta l'evento, sono diverse e per tutte le esigenze:

- Su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) a partire dalle ore 22.45

- Sky Uno a partire dalle 00.30

- Su TV8, in chiaro , (Canale 8 del digitale terrestre) a partire dalle 23.50.

Se il sonno prenderà il sopravvento su di voi, non temete, tutta la cerimonia verrà ritrasmessa integralmente lunedì 10 febbraio su Sky Cinema Oscar a partire dalle 10.45 del mattimo, mentre in prima serata alle 21.15 verrà proposto “Il meglio della Notte degli Oscar 2020” su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, la replica dell'evento sarà inoltre disponibile on demand su Sky e Now Tv.

Appurato che non ci sono scuse per perdersi la notte evento dell'anno, iniziamo col fare l'elenco di alcuni grandi ospiti che, come lo scorso anno, si alteneranno sul palco nelle vesti di presentatori:

Jane Fonda, Sandra Oh, Josh Gad, Natalie Portman, Tom Hanks, Chris Rock, Oscar Isaa, Taika Waititi, Mahershala Ali, Olivia Colman Regina King, Rami Malek, Keanu Reeves, George MacKay, James Corden, Beanie Feldstein, Shia LaBeouf, Zack Gottsagen, George MacKay Steve Martin, Maya Rudolph, Penélope Cruz, Diane Keaton, Sigourney Weaver, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Mark Ruffalo, Kelly Marie e Tran Kristen Wiig.

Vi sveliamo, infine, che sul palco del Dolby Theater verranno presentate tutte le performance dei cinque nominati all’Oscar per la miglior canzone, in più vedremo l'esibizione di Idina Menzel e quella di Billie Eilish, reduce dal successo ai Grammy Awards 2020.

Articolo di Marcella Cerciello