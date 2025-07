A Cosenza l’Italia che vince con la 34ª Convention delle Camere di Commercio Estere

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Le 86 Camere Italiane all’Estero da 63 Nazioni protagoniste alla Camera di Commercio di Cosenza, tra oltre 600 incontri B2B, cooperazione e nuove rotte per l’internazionalizzazione delle imprese

Cosenza, 4 luglio 2025 – A distanza di giorni, i riflessi della 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, ospitata a Cosenza dal 21 al 23 giugno, continuano a farsi sentire. Un evento che ha lasciato un’impronta profonda sul territorio, accendendo connessioni internazionali e dando nuovo slancio all’export e allo sviluppo delle imprese calabresi.

Protagoniste assolute sono state le 86 Camere di Commercio Italiane all’Estero, provenienti da 63 Nazioni, giunte nel territorio per costruire nuove alleanze, creare ponti tra il sistema produttivo italiano e i mercati globali, offrire strumenti e visioni operative per la crescita delle imprese. Il cuore della manifestazione è stato proprio il dialogo con queste realtà estere, che ha aperto nuovi scenari e occasioni di business e sviluppo per il made in Calabria.

Klaus Algieri, Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, ha sottolineato l’importanza di questo momento storico, affermando con orgoglio la visione di “Cosenza al centro del mondo”. Nel corso della giornata conclusiva ha dichiarato: “Accogliere a Cosenza i presidenti delle Camere di Commercio italiane all’estero è stato un grande piacere e un passaggio storico. Questa Convention ha portato risultati tangibili: un accordo internazionale, un nuovo regolamento ministeriale, e l’avvio concreto della riforma del sistema camerale all’estero. Tutto questo nella cornice di una Calabria autentica, che oggi si dimostra aperta al mondo e pronta a dialogare con esso.”

La tre giorni ha visto la città animarsi di incontri, scambi, interventi istituzionali e confronti tematici. Ma è nella giornata del 23 giugno, con le sessioni di oltre 600 incontri B2B tra imprese calabresi e Camere estere, che la Convention ha raggiunto il suo apice operativo. Numerose imprese del territorio hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con i delegati delle Camere di Commercio Estere, approfondendo mercati, normative, strumenti e possibilità di promozione. Gli incontri, organizzati con la collaborazione di Promos Italia e legati al progetto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia - hanno rappresentato un momento di scambio concreto, in cui le Camere estere hanno offerto alle nostre aziende uno sguardo informato e privilegiato sui mercati internazionali.

Delegazioni provenienti da tutto il mondo hanno raccontato sui propri canali social l’esperienza vissuta a Cosenza, ricondividendo immagini, testimonianze e storie d’impresa. Un entusiasmo che ha fatto eco anche nelle testimonianze dei delegati, che hanno apprezzato l’approccio operativo dell’evento e la qualità dell’incontro con il tessuto imprenditoriale calabrese.

La Convention non è stata solo un’occasione di incontro, ma anche un momento di indirizzo per il futuro del sistema camerale. Mario Pozza, Presidente di Assocamerestero, ha evidenziato come “questa 34ª edizione rappresenti un punto di svolta: con l’accordo siglato con ICE si fa un passo concreto verso una rete camerale più moderna e integrata con gli strumenti di promozione dell’Italia nel mondo”. Il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha invece sottolineato “l’importanza di puntare ora su infrastrutture, connessioni e investimenti capaci di rendere la Calabria ancora più accessibile e attrattiva per gli operatori internazionali”.

Al centro del confronto anche temi strategici come il turismo delle radici, la formazione dei talenti calabresi nel mondo, i nuovi modelli di sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle filiere produttive locali e la necessità di coniugare identità territoriale e apertura globale. Le Camere estere si sono confermate interlocutori affidabili, capaci di accompagnare le imprese italiane non solo nel promuoversi all’estero, ma anche nel leggere i cambiamenti dei mercati e cogliere le nuove traiettorie di crescita.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti