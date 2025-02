A Palermo “A birritta cu i ciancianeddi” del regista Giuseppe Piampiano

“A birritta cu i ciancianeddi” è il titolo della commedia in due atti, liberamente adattata dal regista Giuseppe Piampiano, ispirata a “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello.



Lo spettacolo, presentato dall’associazione “Gli Smascherati” e patrocinato dalla CIDEC Sicilia, andrà in scena il prossimo 14 febbraio alle 18:00, nei locali dell’Oratorio “Marcello Puglisi” a Palermo, in piazza San Marino 2, adiacente a viale Francia.



Il racconto, di cui Giuseppe Piampiano firma anche la regia, è incentrato sul sentimento della gelosia e sugli abbagli che esso produce nella vita della protagonista.



Una commedia dai riferimenti letterari colti e accattivanti, servita da un ottimo cast composto da Laura Reale, Vincenzo Aiello, Salvatore Caputo, Giusy Di Maio, Giusy Giurintano, Giuseppe Enea, Lidia Lombardo e Loredana Sucameli rispettivamente nei ruoli di Donna Beatrice Florica, Don Nociu Pampina, Delegato Spanò, Donna Rocca Saracina, Gnà Momma, Don Fifi, Donna Sarina Pampina e Donna Assunta Labella.



A presentare lo spettacolo sarà Laura Moda.



Giuseppe Piampiano ha all’attivo numerose opere teatrali, scritte e portate in scena, tra cui spiccano significativamente “Lei e loro”, “Il Mefistofele” e “Chiamatemi… Mefistofele”.

È sua, inoltre, la regia teatrale di “La mamma buon’ anima della signora”, “Il professore di pianoforte” e “A me gli occhi” di Georges Feydeau.



Attivo anche in ambito cinematografico, ha girato vari cortometraggi come “Un pesce spada è per sempre”, “La classe non è acqua” e “Il gioco di Leandro”.



In qualità di attore, Giuseppe Piampiano ha partecipato ad “Amicissimi”, novella dialogata di Luigi Pirandello con l’adattamento di Peppino De Filippo per la regia di Irene Ponte, “Il tesoro di Re Ruggero” di Mariano Lanza per la regia di Anna Leto e “Il pianto della Madonna di Jacopone da Todi” per la regia dei fratelli Cordaro.



Per info sui biglietti contattare il numero 351.8019703.