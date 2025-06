A Torino mamma partorisce due volte la stessa figlia

Tempo di lettura: ~2 min

Una storia di amore e speranza che arriva da Torino, dove una giovane mamma ha letteralmente partorito due volte la stessa figlia: prima mettendola al mondo, poi salvandole la vita con un gesto straordinario, donandole una parte del proprio fegato.

La piccola, nata a fine dicembre, era affetta da una rara e grave malformazione delle vie biliari. Ad aprile, a soli sei mesi di vita, è giunta in condizioni critiche al Pronto Soccorso dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per un grave scompenso epatico. Le sue condizioni cliniche erano talmente compromesse da non permettere alcun intervento chirurgico tradizionale.

Per venti giorni i medici hanno atteso un organo compatibile da un donatore deceduto, ma il peggioramento repentino della situazione ha reso necessario un intervento urgente. A quel punto, la madre – 32 anni – ha deciso di donare parte del suo fegato per offrire alla figlia una seconda possibilità di vita.

L’operazione, durata 13 ore, è stata eseguita con successo dal professor Renato Romagnoli e dalla sua équipe del Centro Trapianto Fegato dell’Ospedale Molinette di Torino. A rendere l’intervento ancora più complesso è stato l’impiego della vena giugulare interna della bambina, prelevata e reimpiantata come condotto vascolare: un autotrapianto mai realizzato prima in Italia su un paziente così piccolo.

Il risultato è stato straordinario. La mamma è stata dimessa in buone condizioni, mentre la neonata ha mostrato segni rapidi di miglioramento. Attualmente è seguita nella fase di riabilitazione nutrizionale dal Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino dell’Ospedale Regina Margherita, diretto dalla professoressa Franca Fagioli.

Questa doppia nascita, biologica e chirurgica, racconta non solo un traguardo della medicina italiana ma anche un esempio profondo di amore materno. A Torino, una madre ha compiuto l’impossibile: ha partorito due volte la stessa figlia, offrendo la vita una seconda volta nel momento più buio.

