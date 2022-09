Abate: Fondi povertà Covid, arrivano 17 milioni per la Calabria. Altre misure in arrivo

CATANZARO 29 MAR - (Capogruppo M5S Commissione Agricoltura): 4,3 miliardi ai Comuni per l’emergenza alimentare e 400 milioni (di cui 17 milioni di euro per la Calabria). per i buoni spesa alle famiglie indigenti Lo Stato ha dato un altro segnale della sua presenza ma siamo già al lavoro per nuove misure: non bisogna dimenticare nessuno, soprattutto chi non arrivava già prima del Coronavirus a fine mese. Orgogliosa del lavoro di Conte e del Governo che guarda agli ultimi e non alle lobby.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di aver firmato un nuovo Dpcm per girare la somma di 4,3 miliardi ai sindaci Comuni, le sentinelle – come le ha definite lo stesso premier –, dei territori, per poter erogare già da domani buoni spesa per i cittadini che hanno più bisogno. Nei giorni scorsi, infatti, lavorando agli emendamenti del decreto “Cura Italia”, ci siamo resi conto che se per alcune misure abbiamo un po’ di tempo a disposizione, per altre bisognava intervenire immediatamente.

Dopo un mese di stop forzato molte famiglie non riescono nemmeno a fare la spesa. Sono stati anche diversi gli episodi di intolleranza documentati dalla stampa e che, come ha detto lo stesso Procuratore Antimafia di Catanzaro Nicola Gratteri, rischiano di favorire la mafia. È per questi motivi che il Governo ha deciso di intervenire con questo anticipo di liquidità ai comuni.

Non solo, oltre ai 4,3 miliardi, con una ordinanza della Protezione Civile sono stati aggiunti a questo fondo altri 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per fare la spesa. L’obiettivo è quello di dare alle famiglie con più difficoltà, una tantum, tra i 300 e i 400 euro per i buoni spesa e le erogazioni di generi alimentari. Misure alle quali la maggior parte dei sindaci ha già plaudito e si sono messi al lavoro per renderle operative.

Nel dettaglio, in Calabria, arriveranno 17 milioni di euro e, per l’area Sibaritide/Pollino e lo Ionio cosentino arriveranno a ricevere 2 milioni circa. Di questi 717.476 euro saranno destinati al Comune di Corigliano-Rossano, 186.258 a Castrovillari, 183.891 a Cassano all’Ionio, 177.686 ad Acri, 95.678 a Crosia, 77.742 a Cariati, 74.848 a Trebisacce, 67.151 a Spezzano Albanese.

Lo Stato c’è, siamo consapevoli che tante persone soffrono, e in queste ore ha battuto un altro colpo facendo sentire la sua presenza soprattutto tra i ceti meno abbienti. Questi fondi, infatti, sono diretti a loro e non a tutti gli italiani come qualcuno ha strumentalmente detto per creare sterili polemiche. Questo è un Governo che sta parte dagli ultimi e da quella delle lobby o delle banche.

È un Governo che ha un alto profilo politico e morale e lo sta dimostrando. Queste misure decise da Conte e dal Governo a guida M5S stanno traghettando, con serietà istituzionale, l’Italia fuori da questo momento che è uno dei più bui della Storia. Sono orgogliosa del loro e del nostro lavoro. Sappiamo anche che non bisogna dimenticare nessuno, soprattutto chi non arrivava già prima del Coronavirus a fine mese. È per questo che stiamo lavorando a nuove misure mentre già nella prossima settimana saranno fruibili gli indennizzi e dal 1° aprile con un click sul sito dell’Inps si potrà fare domanda e saranno erogati i 600 euro che vogliamo rafforzare e allargare di modo che per metà aprile siano sul conto degli italiani.

Rosa Silvana Abate (Capogruppo M5S Commissione Agricoltura)