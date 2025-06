Abusi su due 12enni: arrestato imprenditore “amico di famiglia”

Tempo di lettura: ~2 min

BARI — Abusava di due ragazzine di 12 anni che lo consideravano come un padre. Un imprenditore 55enne della provincia di Bari è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minori, produzione e tentata produzione di materiale pedopornografico. A far scattare l’indagine è stata la denuncia di una delle vittime, maturata dopo un incontro a scuola sulla violenza di genere.

L’uomo, amico delle famiglie delle due bambine, era solito regalare loro smartphone, abiti firmati, dolciumi, conquistandone la fiducia. Le accompagnava spesso a scuola o proponeva gite fuori porta. In realtà, secondo la Squadra Mobile di Bari e la Procura, si sarebbe macchiato di gravi abusi, alcuni ripresi con telecamere e accompagnati da richieste di foto intime via chat.

I fatti si sono svolti tra il 2021 e il 2024. L’imprenditore, definito dal giudice per le indagini preliminari come “un soggetto a devianze sessuali con condotte subdole e prolungate”, avrebbe approfittato dell’assenza di figure paterne nelle vite delle ragazze, usando regali e attenzioni per conquistare la loro fiducia.

Dopo la denuncia della madre di una delle vittime — in passato legata sentimentalmente all’uomo — gli investigatori hanno ricostruito una serie di episodi di violenza, anche grazie al racconto della seconda ragazza. L’arrestato è ora in carcere, mentre proseguono le indagini.

