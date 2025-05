Accussí il nuovo singolo di Francesco Iaconantonio

Tempo di lettura: ~2 min

Nuovo singolo in uscita per il cantautore Catanzarese Francesco Iaconantonio.

Il nuovo brano, dal titolo “ ACCUSSI’ ” nasce dalla consueta collaborazione con Raffaele Polverino(composizione melodica firmata da Iaconantonio, testo dall’autore partenopeo).

Con questo nuovo brano, in uscita lunedi 26 maggio 2025 (distribuito su tutti i digital store del web “Spotify, Youtube, I tunes, Amazon Music, Deezer, Tik Tok, Google Play” dall’etichetta discografica indipendente “Incudine Records di Semplicemente Dischi”) la discografia di Iaconantonio e Polverino raggiunge quota 11 brani (che saranno poi, in un secondo momento, racchiusi in un’unica raccolta stampata su vari supporti: cd, vinili etc).

ACCUSSI’ è una canzone che rientra nel genere del cantautorato pop e parla di un uomo che descrive il suo stato d’animo e la struggente consapevolezza di un amore tormentato ed impossibile.

Alla realizzazione del singolo, hanno collaborato inoltre grandi professionisti: l’arrangiatore e produttore Ivan Nasini “studio Shark 55 Production” che ne ha curato arrangiamenti, mix e mastering; i musicisti: Ivan Nasinialle tastiere, Marcello Aprigliano alla batteria,Umberto Vitale al basso, Costantino Quaranta alle chitarre, Pasquale Iaconantonio che ha curato le grafiche.

Il nuovo lavoro di Iaconantonio e Polverino potrà essere ascoltato dal 26 maggio, oltre che sui vari digital store, anche sui profili social ufficiali di Francesco Iaconantonio (pagina facebook, twitter, instagram) dove saranno reperibili anche tutte le precedenti pubblicazioni dei due artisti e storici amici.

