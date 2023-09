Addio a Giorgio Napolitano: l'ex presidente della repubblica italiana ci lascia a 98 anni

Giorgio Napolitano, l'ex presidente della Repubblica, è scomparso all'età di 98 anni. Nato a Napoli il 29 giugno 1925, ha avuto una lunga carriera politica, essendo stato un importante dirigente del Partito Comunista Italiano, presidente della Camera, ministro degli Interni e capo dello Stato (eletto per due mandati). Napolitano è deceduto alle ore 19.45 presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo a Roma.

Napolitano è stato un politico di spicco nel panorama italiano, con una carriera parlamentare che ha attraversato diverse legislature. Ha ricoperto il ruolo di Presidente della Repubblica per due mandati, il primo nel 2006 e il secondo nel 2013, diventando il primo presidente proveniente dal Partito Comunista Italiano.

Nel corso della sua carriera, ha affrontato importanti sfide politiche e istituzionali, come le controversie legate alla trattativa Stato-mafia e il suo coinvolgimento in esse. Nel 2013, il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha ordinato la distruzione delle intercettazioni riguardanti Napolitano.

Inoltre, Napolitano ha avuto problemi di salute nel corso degli anni, incluso un intervento al cuore nel 2018. Le sue condizioni di salute si erano deteriorate negli ultimi tempi, culminando nella sua scomparsa presso la clinica romana Salvator Mundi.