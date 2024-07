Tragedia sul lavoro: Operaio muore colpito da una gru a Fiume Veneto

FIUME VENETO - Nella mattinata di oggi, a Fiume Veneto, provincia di Pordenone, si è verificata una tragedia sul lavoro che ha portato alla morte di un autotrasportatore esperto, Ivo Bellotto, residente a Fontanelle, Treviso. Il signor Bellotto, 69 anni, stava lavorando su un cantiere situato all'esterno di un capannone di un allevamento di animali da cortile.

L'infortunio mortale è avvenuto mentre Bellotto stava operando una gru per l'allestimento di ponteggi in previsione di opere edili per conto di una ditta veneta con cui collaborava da molti anni. L'operaio si trovava seduto sulla consolle della gru, a una altezza di circa tre metri, quando è stato tragicamente colpito alla testa dal gancio della macchina, precipitando al suolo e perdendo la vita all'istante.

Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri e degli ispettori dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Si sta anche esaminando la posizione contrattuale dell'uomo, tenendo conto della sua età avanzata.

Il personale sanitario e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sulla scena, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Colleghi e personale dell'allevamento sono accorsi per prestare soccorso prima dell'arrivo delle autorità.

Questa tragedia si verifica proprio alla vigilia della Festa dei lavoratori, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che da un'altra parte del paese lancia un appello contro le morti sul lavoro, definendole una "tragedia inimmaginabile". La manifestazione nazionale dei sindacati del primo maggio, dedicata quest'anno alla sicurezza sul lavoro, si terrà domani a Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia.

La morte di Ivo Bellotto sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e richiama l'attenzione sulla necessità di adottare misure concrete per prevenire simili tragedie in futuro.